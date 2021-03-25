مجلس الشارقة يستعرض الخطط التطويرية مع الأندية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استعرضت لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي خطتها التطويرية ضمن خطة عملها وسلسلة زياراتها لأندية الإمارة الباسمة، وناقشت التحديات التي تواجهها للارتقاء بمنظومة الألعاب الجماعية في الإمارة.

وقال مجلس الشارقة في بيان أمس: «بدأت زيارات اللجنة لكل من أندية المدام ومليحة، على أن تعقبها زيارات أخرى مماثلة أسبوعية لبقية الأندية سعياً منها لتنفيذ كل ما يلزم لتطوير مستوى الألعاب الجماعية بأندية الإمارة، والتعرف الى المقترحات والأفكار التي تدعم المجهودات المبذولة، سواء من المجلس أو الأندية».

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