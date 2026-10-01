يومان مع الطبيعة والحُلي في متحف الشارقة للآثار

تنظّم هيئة الشارقة للمتاحف، يومي السبت والأحد المقبلين، برنامج «من الطبيعة إلى الحُلي» في متحف الشارقة للآثار.

ويتيح البرنامج للمشاركين استكشاف كيفية توظيف الإنسان للموارد الطبيعية في صناعة الأدوات والحُلي منذ العصر الحجري، والتعرّف إلى مفهوم الاستدامة كما تجلى في أساليب الحياة القديمة.

كما يقدم البرنامج تجربة إبداعية للبالغين مستوحاة من مقتنيات متحف الشارقة للآثار، للتعرّف إلى المواد الطبيعية التي استخدمها الإنسان عبر العصور، وتصميم قطع فنية مستدامة مستلهمة من الحجارة والأصداف واللؤلؤ، وغيرها من الخامات الطبيعية.