23 لاعبا في قائمة الشارقة لدوري أبطال آسيا.. سواريز خارج الحسابات

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أعلن نادي الشارقة رسميا اختيار 23 لاعبا في القائمة الأولية للفريق الأول للمشاركة في دوري أبطال آسيا للأندية 2021 ، إذ ضمت القائمة حراس المرمى عادل الحوسني ودرويش محمد وحمود حويج، بجانب شاهين عبد الرحمن وحمد جاسم وسالم سلطان وعبد الله غانم والحسن صالح وعلي الظنحاني وخالد الظنحاني ومحمد عبد الباسط وسيف راشد ومحمد خلفان وخالد باوزير وسالم صالح وأحمد سرور وعبد العزيز الكعبي وعبد الرحمن جمعة وسعيد الكعبي وعبد الله السويدي وإيغور كورنادو وكايو لوكاس وشوركوف.

وتلاحظ أن هداف الفريق المهاجم البرازيلي ويلتون سواريرز خارج القائمة.

ويلعب الشارقة ضمن المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها في الشارقة وتضم إلى جانبه فرق تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من التصفيات إما الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي).

وتنطلق البطولة بمباريات التصفيات اعتباراً من يوم 7 و 14 إبريل المقبل، فيما تنطلق مباريات دور المجموعات في الفترة من 14 إلى 30 من الشهر ذاته.

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