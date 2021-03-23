ثقة الجمهور في بني ياس 60%.. وعبيد: الجزيرة بطل الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

استحق فريق بني ياس الوصول إلى صدارة دوري الخليج العربي، بمجهود لاعبيه وكفاءة مدربه الروماني دانيال أيسيلا، بعد الفوز على حتا بهدف دون مقابل في الجولة 22، فيما تراجع الجزيرة إلى المركز الثاني، حيث أخفق في الحفاظ على الصدارة بعد مباراتين لم يكن فيهما الأفضل، حيث خسر من الوحدة الذي كشر عن أنيابه أمام المتصدر.

وصعود بني ياس إلى صدارة الجدول لم يكن وليد الصدفة، وإنما بعد تعب ومجهود في المباريات، وفوز بعد آخر ودون مساعدة أحد، وبعد عمل جماعي من كل اللاعبين المواطنين والأجانب، بينما في الجزيرة لم ينجح اللاعبون في التعامل مع ضغط الصدارة، لكنه لايزال الأقرب للتويج قياساً بقوة المباريات الأربع المتبقية لكل فريق.

ويتبقى لفريق بني ياس التعامل خلال الفترة المقبلة مع مباريات صعبة لا يجوز فيها فقدان أي نقطة، إذ يلتقي الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والظفرة، مباريات قاسية على لاعبين في صدارة البطولة لأول مرة، فهل ينجح الفريق في التعامل مع الضغوط الكبيرة المتوقعة في الجولات المقبلة.

ومرة أخرى أثبت الشارقة أنه يمر بأزمة بعد التعادل أمام الوصل بصعوبة بعدما كان قريباً من الخسارة، لكنه خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ليبتعد عن الصدارة بفارق سبع نقاط، وظهرت مطالبات بالتغيير وإقالة المدرب وهي أمور لم نعتدها من قبل.

صراع الهبوط لا يقل إثارة عن صراع المقدمة بوجود ثلاثة فرق، هي: عجمان والفجيرة وحتا، تقدم مباريات قوية لكن ضغط التعامل مع النتائج والبداية السيئة بالدور الأول أضرا الفرق الثلاثة، خصوصاً فريق حتا، الذي تغير شكلاً ومضموناً.

سؤال الجمهور

رصدت «الإمارات اليوم» رأي الجمهور في صدارة بني ياس، وهل سينجح في التعامل مع ضغوط الصدارة بالجولات المقبلة أم لا؟ بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. بني ياس في صدارة دوري الخليج العربي لأول مرة.. هل يستطيع الفريق تحمل ضغوط الصدارة والوصول إلى اللقب؟».. وتم رصد ثلاث إجابات، هي: نعم، لا، وستساعده نتائج الآخرين.

وخلال التصويت، الذي شارك فيه 281 مصوتاً، توقع 60.5% نجاح فريق بني ياس في التعامل مع ضغوط الفترة القادمة، بينما توقع 33.5% عدم نجاحه في التعامل، وتوقع 6% أن الفريق ستساعده نتائج الفرق الأخرى في البطولة.

واختلف المحلل الفني، خالد عبيد، مع آراء الجمهور، حيث أكد أن فريق الجزيرة هو بطل الدوري، نظراً لما يملكه من لاعبين قادرين على التعامل مع الضغوط المقبلة، خصوصاً بالنظر إلى المباريات المقبلة، وما سيواجه فريق بني ياس من مباريات غاية في القوة.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «الجزيرة هو بطل الدوري، هذا ما أكدته من قبل، الفريق الأكثر إقناعاً بالنظر إلى ما قدمه طوال الموسم، وليس المباراة الأخيرة فقط، الفرصة لاتزال متاحة للفريق بالنظر إلى المباريات المقبلة، وأيضاً خبرة اللاعبين بالتعامل مع ضغوط الصدارة، حيث سبق لعدد من لاعبي الجزيرة الفوز والتعامل مع الألقاب من قبل».

وأضاف: «فريق بني ياس يملك مدرباً رائعاً، ولاعبين متميزين، ووصل إلى هذه المكانة بمجهود كبير، ونجح المدرب في التعامل مع المباريات بالقطعة، والآن في اختبار جديد هو التعامل مع الضغوط، وتحقيق الفوز في المباريات الأربع المقبلة، ليحقق إنجازاً جديداً لفريق بني ياس».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق بعد الجولة الـ 22، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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