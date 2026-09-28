مدرب العراق: سنتعامل مع مواجهة السعودية بأسلوب خاص

قال الأسترالي غراهام ​أرنولد مدرب العراق اليوم الاثنين إنه يتعامل ‌مع مواجهة السعودية ​بطريقة خاصة من أجل تجنب ضغوط الأرض والجمهور خلال لقاء الفريقين في ختام مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27» غدا الثلاثاء.

وتتصدر السعودية المجموعة بست نقاط من انتصارين يليها ⁠العراق بأربع نقاط ويكفيه التعادل لمرافقة صاحب الأرض إلى قبل النهائي.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي اليوم «نتعامل مع مباراة السعودية بأسلوب خاص، ونعمل على تحليل ‌أداء المنافس. يتوجب علينا أن نلعب بعقلية الفوز مع التركيز على الاستحواذ على الكرة وتجنب الأخطاء الفردية من ‌أجل تحقيق النتيجة التي نتطلع لها.

«المنتخب السعودي ‌يحظى بدعم جماهيري كبير، وبالتأكيد سنحاول التعامل مع ‌هذا الأمر وتجنب الضغوط ‌والتركيز على ما يحدث داخل الملعب».

وأضاف المدرب الذي قاد العراق في ​كأس العالم 2026 «نحن ‌جاهزون لهذا التحدي، ​ونعرف أن المهمة ستكون صعبة ⁠للغاية، لكن لدينا فرصة لإظهار قدراتنا والمضي قدما نحو قبل النهائي».

وحول جاهزية اللاعبين، أوضح أرنولد أن ​مشاركة أكرم ⁠هاشم لم تُحسم ⁠بعد، وقال «لم نحسم بعد مشاركة أكرم هاشم وسنعرف مدى إمكانية مشاركته خلال التدريب الأخير اليوم».

من جانبه، أكد ⁠إبراهيم بايش لاعب العراق أن الفريق يتطلع لحصد النقاط الثلاث وتصدر المجموعة.