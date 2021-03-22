النصر يهزم العين بفارق 57 نقطة في كأس السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

قسا فريق السلة في نادي النصر على منافسه العين، عقب الانتصار العريض الذي حققه بفارق 57 نقطة «99-42»، أول من أمس، على صالة البطائح، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، الذي شهد أيضاً فوز الشارقة على الجزيرة «97-55»، وشباب الأهلي على البطائح «80-77»، وبني ياس على الظفرة «75-69».

وينتقل الفائزون إلى المربع الذهبي، الذي ينطلق الأحد المقبل، ويلتقي فيه الشارقة مع بني ياس، والنصر (حامل اللقب) مع شباب الأهلي. وعرف النصر كيفية تحقيق انتصاره العريض على العين، بنيل لاعبي العميد الأفضلية المطلقة في نتائج الربعين الأول والثاني، ثم الرابع بواقع «32-4 و24-9 و28-12»، فيما اكتفى لاعبو العين بفرض التعادل في نتيجة الربع الثالث «17-17».

ولم يجد الشارقة صعوبة في انتزاع فوزه الصريح على الجزيرة، بعد أن هيمن لاعبو «الملك» على نتائج الفترات الأربع للمباراة، بواقع «18-12 و25-12 و31-19 و23-12».

وفي لقاء الجارين، احتاج بني ياس، لضمان فوزه على الظفرة، إلى نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع، بواقع «16-14 و31-21»، فيما فشل الظفرة في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «14-13 و20-15».

وفي ختام المباريات، عانى شباب الأهلي قبل الفوز الصعب على البطائح، إذ نال الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث «27-19 و19-16»، اللذين كانا كفيلين بانتزاع الفوز، خصوصاً بعد فشل البطائح في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيله الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع «29-20 و16-14».

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