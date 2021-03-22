العنبري: تغيير المدرب أمر عادي.. ومصلحة الشارقة أهم من أي شيء

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن تغيير مدرب أي فريق يعد أمراً عادياً، لافتاً إلى أنه في حال رحيله عن «الملك» لن يستغرب ذلك الأمر، مشدداً على أن مصلحة فريق الشارقة أهم من أي شيء.

وقال العنبري في تصريحات صحافية، عقب تعادل الشارقة مع الوصل بثلاثة أهداف لكل فريق، أول من أمس، في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، إن «تغيير المدرب أمر عادي، ويجب أن يكون الفرد على يقين بأن المصلحة العامة للكيان هي الأهم، ولقد تعودنا على أن الإخلاص في العمل يجب أن يكون في المقام الأول».

وأضاف: «بالنسبة لموقفي مع الشارقة أنا سأخدم الكيان سواء كنت موجوداً أو أي مدرب آخر للفريق، ولا أفكر في الابتعاد عن العمل الذي أقوم به مع الفريق».

وأشاد العنبري بأداء لاعبي الشارقة، وقال: «العمل الكبير الذي قام به اللاعبون قبل المباراة، أسهم في العودة بنتيجة المباراة، رغم التأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق مثل الوصل، ولاشك أننا كنا نتمنى نتيجة أفضل ورغبتنا كانت في الفوز».

وتابع: «لا نهضم حق الوصل، لقد استغل فرصتين وأحرز هدفين في الشوط الأول، ولقد كانت رغبة لاعبي الشارقة كبيرة في تحقيق نتيجة جيدة، رغم غياب بعض اللاعبين المؤثرين».

وأشار إلى أن مسؤولية نتائج فريق الشارقة تقع بنسبة كبيرة على الجهاز الفني، وقال: «في كرة القدم المسؤول الأساسي هو الجهاز الفني، أحياناً يكون هناك عوامل أخرى، ولكننا نتحمل المسؤولية بخصوص النتائج، ولدي ثقة كبيرة باللاعبين، والأهم هو عودة الفريق، خصوصاً أن الوضع حالياً ليس جيداً، ويجب أن نثق بالعمل وباللاعبين، خصوصاً مع الدعم الكبير الذي يحصل عليه النادي».

هيلمان: لم نخرج من المباراة سعداء عقب التعادل

قال مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، إن «الإمبراطور» لم يخرج سعيداً عقب التعادل مع الشارقة بثلاثة أهداف لكل فريق، مبيناً «قدمنا مستوى جيداً في الشوط الأول وأحرزنا هدفين، لكن الشوط الثاني انتفض فريق الشارقة ووجد سهولة في تعديل النتيجة». وأضاف في تصريحات صحافية: «لم نخرج من المباراة سعداء لأن النقاط الثلاث كانت في حوزتنا، وهو الأمر نفسه الذي تكرر في مباراتنا أمام الوحدة، إذ إن اللاعب يجب أن يكون تركيزه في أن المباراة يجب أن تنتهي عقب صافرة حكم، وكان من الممكن أن يتحسن وضع الفريق في لائحة الترتيب إذا لم نهدر هذه النقاط».

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