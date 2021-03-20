«تريك إم 7» يظفر بسباق المرحلة الثانية للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظفر فريق «تريك إم 7» بصدارة سباق المرحلة الثانية للدراجات الهوائية، أمس، بمضمار القدرة بسيح السلم في دبي لمسافة 80 كيلومتراً، بعد أن حسم دراجوه المراكز الثلاثة الأولى بحلول عامر الدهماني في المركز الأول، وراشد البلوشي ثانياً، وأحمد المري ثالثاً.

وكانت المرحلة الثانية شهدت مشاركة 76 دراجاً، مثلوا 11 فريقاً مواطناً، وبمعدل سرعة بلغ 41 كيلومتراً في الساعة.

وفاز بقمصان التميز كل من أحمد المري، صاحب أعلى نقاط بالقميصين الأخضر من فريق «تريك أم 7»، ومن الفريق نفسه حصل الدراج راشد البلوشي على القميص الأصفر «صاحب أفضل زمن»، فيما فاز دراج فريق الدراويش علي عيسى بالقميص الأبيض «المخصص لأنشط دراج».

وتوج رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، منصور بوعصيبة، الفائزين، بحضور رئيس لجنة الحكام نايف جكة.

ويختتم الطواف اليوم بتنظيم المرحلة الثالثة في كورنيش أم القيوين القديم، بداية من الساعة الثامنة صباحاً لمسافة 88 كيلومتراً، وهي المرحلة الختامية للنسخة الأولى من طواف الهواة المواطنين.

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