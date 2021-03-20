مشاركة لاعب عجمان الجديد المغربي بلحساني غير محسومة في لقاء العين غداً

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن موقف لاعبه المغربي الجديد إلياس بلحساني، من المشاركة في مباراة العين غداً ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، لم يتحدد بصورة نهائية حتى الآن. وقال الرمادي في المؤتمر الصحافي: «بلحساني انضم لتدريبات عجمان الأربعاء بعد اكتمال عملية وصوله وإجراءات قيده، ونحن نقف حالياً على حالته البدنية، لكن ما يمكن قوله أنه لاعب جيد وإضافة مهمة للفريق، وعلى ضوء حالته البدنية سنقرر ما اذا كان سيشارك من بداية المباراة أو سنبقيه على مقاعد البدلاء».

وأبدى المدرب قلقه من الإرهاق البدني الذي يتعرض له لاعبوه، وقال: «لعبنا خلال 10 أيام ثلاث مباريات قوية مع فرق بحجم الوحدة وشباب الأهلي والوصل، وخلال مباراتنا الأخيرة، كان واضحاً على بعض اللاعبين الإرهاق البدني، ما تسبب في وقوع بعض الأخطاء الفردية التي جعلتنا نستقبل أربعة أهداف، رغم أننا كنا متقدمين بهدفين أولاً».

وأشار: «مباراة العين تحتاج إلى جهد بدني عالٍ، لأننا سنواجه فريقاً لا يقل قوة عن الفرق التي لعبنا أمامها في المباريات الأخيرة، لهذاً أتمنى من اللاعبين أن يكونوا في قمة تركيزهم وألا يقعوا في أخطاء جديدة».

وشدّد على أن «نجاح فريقه في الفوز على العين في كأس رئيس الدولة والتعادل معه ذهاباً في بطولة الدوري، لا يعني أن المباراة سهلة بل على العكس ستزداد المباراة صعوبة علينا، لأن العين سيأتي إلى ملعبنا وهو يضع تلك النتائج في تحضيراته وسيعمل على عدم تكرارها مجدداً».

وعن كيف يرى الصراع على البقاء؟ قال: «الموقف صعب على الجميع، ولكن لديّ ثقة كبيرة بقدرات لاعبينا على حسم البقاء في دوري المحترفين لصالحهم، وهذا الأمر يستلزم التضحية في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقطة بسهولة».

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