بالفيديو.. تفاصيل قصة هدف النصر الملغى في الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت مباراة النصر واتحاد كلباء في الجولة 21 من دوري الخليج أمس، حالة تحكيمية مثيرة للجدل عقب إلغاء حكم المباراة يحيى الملا، هدفا أحرزه النصر من ركلة جزاء صحيحة في الشوط الثاني، دون أن يعرف السبب الحقيقي للإلغاء حتى الآن، وتم تحويل القرار إلى ركلة حرة غير مباشرة، ما دفع خبراء التحكيم في القنوات الرياضية للبحث والتحليل عن صحة القرار، دون أن يصل أياً منهم إلى نتيجة حاسمة.

ونجح العميد في خطف نقاط المباراة بتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بعد أن أحرز النصر هدفاً قاتلاً في الدقيقة 88، وكاد الحكم يلغي أيضاً هذا الهدف، قبل أن تتدخل تقنية (الفار)، وتؤكد صحته. والغريب في المباراة أن فترة توقف المباراة من الدقيقة 65 إلى 73، وصلت إلى 8 دقائق ولكن حكم المباراة احتسب 4 دقائق فقط وقت بدل ضائع في نهاية الشوط الثاني. ونعرض في التقرير التالي تفاصيل الحالة التحكيمية المثيرة التي شهدتها المباراة.



الدقيقة 65

احتسب حكم اللقاء يحيى الملا ركلة جزاء صحيحة، نتيجة عرقلة مدافع اتحاد كلباء للاعب النصر ريان مينديز.



الدقيقة 67

أحرز لاعب النصر، البرتغالي توزي، ركلة الجزاء بتسديدة على يمين الحارس.



الدقيقة 67

حكم المباراة يطلق صافرته معلناً عن وجود خطأ، ويتوقف لفترة وصلت إلى دقيقتين للحديث مع غرفة (الفار).



الدقيقة 70

حكم اللقاء يتجه إلى شاشة "الفار" لمراجعة صحة الهدف من عدمه.



الدقيقة 71

حكم اللقاء يعود، بعد الانتهاء، من مراجعة الهدف ولكن المساعد الأول يطلب الحكم للحديث معه عن الهدف.



الدقيقة 72

حكم اللقاء يؤكد صحة قراره، والتأكيد على إلغاء الهدف.



الدقيقة 73

يستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة، نفذها حارس اتحاد كلباء جمال عبدالله من خارج منطقة الجزاء.

أي نتيجة غير فوز النصر كان سيتم إعادة المباراة..

شاهد كيف علق المحلل التحكيمي مسلم أحمد على الحالة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة #النصر_اتحاد_كلباء#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/RdR4oy7eoC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 16, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news