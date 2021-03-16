لجنة الانضباط ترفض شكوى الفجيرة ضد حكم مباراة الوصل

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم رفض الشكوى المقدمة من شركة الفجيرة لكرة القدم، ضد حكم مباراة الفجيرة والوصل في مسابقة دوري الخليج العربي، وكذلك ضد حكم الفيديو وحكم الفيديو المساعد ولجنة الحكام باتحاد الكرة.

وقررت اللجنة وباجماع الآراء قبول الشكوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف. وفرضت غرامة مالية على الفجيرة بقيمة ثلاثين ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في المباراة الواحدة، وذلك بمسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم "عن بعد"، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً. في جانب آخر، قررت اللجنة تغريم نادي دبا عشرة ألاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بعدم إلتزامه بإرسال الموقف اليومي للإصابات.

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