«هاتريك» مبخوت في الفجيرة يبث فرح الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

سجل المهاجم الدولي علي مبخوت ثلاثة أهداف (هاتريك) هو الثالث له خلال الموسم الحالي، ليقود فريقه الجزيرة لتحقيق فوز صعب على منافسه الفجيرة 4-2، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتعتبر الثلاثية الثالثة للمهاجم الدولي علي مبخوت خلال الموسم الحالي بعد أن سجل في شباك الظفرة في الجولة 15، وهي المواجهة التي انتهت 5-1، فيما سجل في الجولة 16 في مرمى اتحاد كلباء وهي المباراة التي حسمها الفريق بسداسية نظيفة، وأصبح لدى المهاجم.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 2-2 وهي النتيجة التي لم تكن تخدم حظوظ الجزيرة بالمنافسة في اللقب، لكن علي مبخوت ظهر في الدقائق الأخيرة وسجل هدفين في الدقيقتين 89 و90+7 ليمنح فريقه النقاط الثلاث التي أمنت صدارتهم لجدول المنافسة برصيد 47 نقطة.

وبالعودة لمجريات اللقاء، ارتقى مدافع الجزيرة خليفة الحمادي عالياً وحوّل الكرة الركنية من زميله خلفان مبارك لتستقر في شباك الحارس عبدالله التميمي، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وسجل الفجيرة هدف تقليص الفارق من هجمة منظمة أظهر فيها اللاعبون مهارة عالية قبل أن يجد بلال يوسف نفسه في مواجهة الحارس علي خصيف وضعها بكل سهولة في شباكه في الدقيقة 34.

وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 47 بواسطة محمد مصطفى من كرة رأسية، لكن الجزيرة أظهر تماسكه في الدقائق الأخيرة لينجح علي مبخوت في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 90+7.

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