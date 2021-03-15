تعرف إلى عدد الـ "هاتريك" المسجل باسم علي مبخوت في الدوري الإماراتي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سجل المهاجم الدولي علي مبخوت ثلاثة أهداف "هاتريك" جديدة ليقود فريقه الجزيرة لفوز صعب على حساب منافسه فريق الفجيرة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

والثلاثية هي الثالثة للمهاجم الدولي علي مبخوت خلال الموسم الحالي بعد أن سجل في شباك الظفرة في الجولة 15 وهي المواجهة التي انتهت 5-1، فيما سجل في الجولة 16 في مرمى اتحاد كلباء وهي المباراة التي حسمها الفريق بسداسية نظيفة، وأصبح لدى المهاجم 21 هدفاً في صدارة هدافي المسابقة في الموسم الحالي.

وأصبح لدى المهاجم علي مبخوت 13 "هاتريك" خلال مسيرته التاريخية مع الفريق منذ أول ثلاثية سجلها في المسابقة وكانت في شباك فريق الشباب سابقاً في عام 2014، بينما يمتلك 23 ثنائية، في حين سجل "سوبر هاتريك" مرة واحدة.

وكانت المباراة في طريقها وكانت المباراة في طريقها للتعادل 2-2 وهي النتيجة التي لم تكن تخدم حظوظ الجزيرة في المنافسة على اللقب لكن علي مبخوت ظهر في الدقائق الأخيرة وسجل هدفين في الدقيقتين 89 و7+90 ليمنح فريقه النقاط الثلاث التي أمنت صدارتهم لجدول المنافسة برصيد 47 بفارق خمس نقاط عن بني ياس الذي يخوض اختباراً صعبة أمام العين مساء اليوم الثلاثاء.

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