المنتخب يخوض مباراة ودية 29 الجاري

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري أن "المنتخب سيخوض تجمعا داخليا الشهر الجاري، وسيؤدي خلاله مباراة ودية يوم 29 من ذات الشهر. وقال بن هزام إن خبرة دولة الإمارات الكبيرة في التنظيم وإدارة الاحداث الكبرى قبل واثناء وبعد أزمة كورونا، أدت لتكون الخيار الأول للاتحاد الآسيوي لاستضافة ما تبقى من مباريات في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، المقررة في يونيو المقبل.

وتابع في حديث لقناة الشارقة الرياضية أمس: نحن على ثقة أن المنتخب سيستفيد من هذه الفترة في التحضير الأمثل لهذه البطولة، من خلال المباريات الودية، ومن خلال التجمعات الداخلية، وسنسخر كل إمكانيات الاتحاد لدعم المنتخب".

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