الإمارات تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بـ86 ميدالية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت اليوم السبت منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو أولى فعاليات اتحاد الامارات للجوجيتسو الدولية في الموسم الجديد، والتي نظمها وفقاً للنظام الفني المعتمد لدى رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.



واستكملت البطولة في يومها الختامي حماس نزالات اليوم الأول، لتختتم بتتويج نادي كوماندو جروب بالمركز الأول برصيد 21,450 نقطة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف برصيد 19,950 نقطة، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث برصيد 17,200 نقطة. وفيما حصل اللاعبون على ميدالياتٍ ملونة تكرّم أداءهم الفردي، تسلّم ممثلو الأندية دروع الفوز التي تتوّج عملهم وحرصهم على دعم فرقهم ولاعبيهم لتحقيق هذه الإنجازات.

وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، برصيد 43,410 نقطة و86 ميدالية ملونة، لتحل البرازيل ثانيةً برصيد 32,300 نقطة و65 ميدالية ملونة، فيما حلّت كولومبيا في المركز الثالث مع 10,500 نقطة و20 ميدالية ملونة.

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