الوصل ينجو من الخسارة في الدقيقة 93.. وتعادل بطعم الهزيمة للفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حرمت ركلة جزاء في الدقيقة 93 فريق الفجيرة من تحقيق فوز ثمين للغاية على ضيفه الوصل اليوم، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد الفجيرة 11 نقطة في المركز 13، مقابل 30 نقطة للوصل بالمركز السابع.

وبدأ الوصل بقوة، وكاد يتقدم عن طريق علي صالح والذي تمكن من مراوغة مدافع الفجيرة حمدان ناصر والانفراد الا انه سدد الى الخارج في الدقيقة 24، كما وتصدى حارس الفجيرة عبدالله اسماعيل لكرة هدف محقق بعد تسديدة قوية من البرازيلي ليما في الدقيقة 28.

ومن هجمة عكسية سجل الفجيرة هدفه عن طريق التونسي محمد فراس بالعربي، بعد ان تسلم كرة داخل منطقة الجزاء راوغ من خلالها احد المدافعين، وتوغل بالقرب من المرمى مسددا الى الشباك في الدقيقة 39.

ومع انطلاقة الشوط الثاني هاجم الوصل بقوة وفي اول تلك الهجمات سدد ليما كرة عرضية مرت الى جنب القائم في الدقيقة 51.

وتبادل الفريقان عدة هجمات انتهت عند حارسي المرمى وخصوصا تسديدة مينديز التي ابعدها حارس الفجيرة 60.

واكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي نيريس منذ الدقيقة 69 بعد إعثار المنفرد علي عيد، ومن نفس الحالة سدد محمد فراس كرته الى القائم من ضربة حرة مباشرة 71. ومن ضربة جزاء عادل الوصل النتيجة، بعد ان لمست الكرة يد مدافع الفجيرة حمدان ناصر، ليسجلها ليما في الدقيقة 93، تلاها طرد لاعب الفجيرة علي عيد.

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