«صحوة خورفكان» تهدّد بتعميق جراح «الملك»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يواجه فريق الشارقة، اليوم، اختباراً صعباً للغاية أمام خورفكان، الباحث عن الحفاظ على صحوته الأخيرة، حيث يرغب في قطف نقاط الأمان من «الملك»، واستغلال تراجع نتائج حامل اللقب في الجولات الماضية.

وعلى استاد الشارقة، الساعة 20.15 مساء، يأمل «الملك» أن ينهي قطيعة مع الانتصارات دامت لخمس جولات ماضية، تعرض فيها لثلاث هزائم وتعادلين، آخرها الخسارة الموجعة من النصر 2-1 في الجولة الماضية، في المقابل يدخل خورفكان المباراة بمعنويات كبيرة بعد الفوز الأخير على الظفرة بخماسية.

ويمتلك الشارقة 37 نقطة، حيث تراجع من الصدارة إلى المركز الثالث، بينما لدى خورفكان 18 نقطة في المركز الـ11، ومواجهة خورفكان قد لا تكون في متناول الشارقة، إذ تعادلا ذهاباً بهدف لمثله، بجانب أن خورفكان يعيش أفضل فتراته حالياً.

ولم يتذوق الشارقة طعم الفوز منذ الجولة 14، عندما فاز على الفجيرة بصعوبة 3-2 ليبدأ الفريق بعدها سلسلة من التراجع والنتائج السلبية، وباتت مهمته في العودة إلى الصدارة صعبة للغاية، ويأمل «النسور» أن يعود ولو بنقطة، خصوصاً في ظل استمرار وضعه غير المطمئن في جدول الترتيب، رغم ابتعاده قليلاً عن خطر القاع، مقارنة بفرق عجمان والفجيرة وحتا.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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