لقب كأس الصالات للشباب بين النصر وكلباء اليوم

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تشهد القاعة الرياضية بنادي البطائح الساعة السابعة، مساء اليوم، نهائي كأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات للشباب، بين النصر واتحاد كلباء، في ختام موسم الشباب. وصعد النصر إلى النهائي بفوزه على البطائح (5-2)، وتأهل كلباء بفوزه على مليحة (7-5). وستُقام غداً مباراتا إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة للرجال، ويلعب النصر مع الحمرية الساعة الخامسة مساءً، ويستقبل شباب الأهلي ضيفه الظفرة الساعة السابعة في الممزر.

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