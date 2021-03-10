غلق باب التسجيل في «جري تل الزعفران» اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يغلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في جري تل الزعفران، الذي ينطلق، بعد غد، من أمام حديقة تل الزعفران بمدينة الذيد بسباق ستة كلم، فيما ينطلق سباق ثلاثة كلم تباعاً بعد ذلك.

ويُخصص السباقان لفئات مختلفة، للرجال والسيدات، وفئة المواطنين وفئة المواطنات، وتم تخصيص جوائز مالية لسباق ستة كلم بقيمة 10 آلاف درهم للفائزين الـ12.

وأكد المجلس، في بيان صحافي، أنه يواصل كل التحضيرات اللازمة لإقامة السباق بالشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وذلك ضمن سلسلة سباقات المجلس المجتمعية للعام الجاري، تعزيزاً لتشجيع فئات المجتمع المختلفة على ممارسة الرياضة.

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