حائط الصد يحرم شباب الأهلي فرصة ذهبية للمنافسة على الدوري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تسبب حائط الصد الذي بناه لاعبو شباب الأهلي امام لاعب الجزيرة الصربي ميلوس كيفانوفيتش في الوقت القاتل من مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم بخسارة "فرسان دبي" العلامة الكاملة لتخرج المباراة بالتعادل 1-1.

وكاد شباب الأهلي يخرج فائزاً في اللقاء بعدما تقدم بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو إثر جملة تكتيكية عالية الجودة على طريقة "التيكي تاكا" بعد عدة تمريرات داخل الصندوق انتهت عند إدورادو الذي لعبها بشكل مثالي على يمين الحارس، لكن الضربة المباشرة التي حصل عليها الجزيرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع غيرت نتيجة المباراة.

وأدى تفصيل تكتيكي صغير ودقيق إلى تسجيل الجزيرة هدف التعادل الثمين خصوصا ان لاعبو شباب الأهلي لم يقفوا بالشكل الصحيح أمام منفذ الضربة المباشرة كيفانوفيتش إذ قفز اللاعبون أمامه بشكل مفكك فاستغل الصربي الجزء الأيمن من الحائط التي تواجد فيها إداوردو فمرت الكرة من جهته بسهولة ويسر على يسار الحارس ماجد ناصر الذي وقف ساكنا امامها.

ورفع الجزيرة رصيده الى 41 نقطة، محافظا على الصدارة، فيما ارتقى شباب الاهلي للنقطة 33.

وكانت العلامة الكاملة لو حصدها شباب الأهلي ستنقل الفريق نقلة نوعية للمنافسة على اللقب خصوصا أنه سيكون على بعد خمس نقاط فقط من الجزيرة المتصدر ولكن التعادل منح شباب الأهلي نقطة واحدة ليصبح الفارق ثماني نقاط كما كان عليه الحال قبل الجولة.

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