53 رامياً في انطلاق بطولة حمدان بن زايد للرماية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت أول من أمس، بطولة حمدان بن زايد للرماية (سكتون 0.22) بتنظيم من نادي الظفرة للرماية، والتي تستمر حتى 10 ابريل المقبل لفئة الرجال، في وقت تنطلق منافسات السيدات خلال الفترة من 18 مايو وحتى 15 يونيو المقبلين، بمقر النادي في مدينة زايد وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان أمن وسلامة المشاركين والعاملين.

شهدت منافسات اليوم الأول قوة وندية بين المتسابقين الذين تجاوز عددهم 53 رامياً، وجدوا في مقر النادي بمدينة زايد لبدء التصفيات التمهيدية وسط إجراءات احترازية ووقائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news