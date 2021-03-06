الجزيرة وشباب الأهلي يحددان بوصلة دوري الخليج العربي اليوم

المصدر: أحمد طارق - دبي

يصطدم الجزيرة، اليوم، مع ضيفه شباب الأهلي في أهم مباريات الموسم، وفي قمة الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي، الساعة 8:15 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، إذ قد تحدد نتيجة مباراة الفريقين بشكل كبير بوصلة المنافسة في لقب الدوري، خصوصاً أنه في حال فوز «فخر أبوظبي» سيقطع الفريق شوطاً كبيراً نحو اللقب، أما انتصار شباب الأهلي، فسيعني دخول الفريق بقوة قائمة الأندية التي تنافس في الصدارة.

ويتصدر الجزيرة الترتيب بـ40 نقطة، عقب فوزه في الجولة الماضية على الشارقة بثلاثة أهداف دون رد، بينما يحتل شباب الأهلي المركز الخامس بـ32 نقطة. وستتحكم في المباراة الغيابات، وعقدة الخمس سنوات، التي تؤرق الجزيرة.

وتشهد المباراة غيابات مؤثرة، إذ يفتقد الجزيرة خدمات خلفان مبارك وعبدالله رمضان وسالم راشد بداعي الإيقاف، بينما يغيب عن شباب الأهلي الأرجنتيني كارتابيا ووليد عباس للإيقاف، ويوسف جابر والأوزبكي غانييف للإصابة.

ويراهن شباب الأهلي على عدم خسارته على ملعب الجزيرة منذ 19 نوفمبر 2016، عندما خسر بهدفين دون رد، أحرزهما علي مبخوت وخلفان مبارك، في الجولة السابعة من الدوري، بينما لعب الفريقان بعدها على الملعب نفسه خمس مباريات في بطولتي الدوري وكأس الخليج العربي، وحقق شباب الأهلي الفوز في ثلاث، وتعادلا في مباراتين.

في المقابل، يأمل الجزيرة أن يواصل تفوقه على شباب الأهلي، بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين، في الموسم الماضي بهدفين لهدف، وفي ذهاب الموسم الجاري بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

من جهته، قال مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، في المؤتمر الصحافي: المباراة صعبة ومهمة للفريقين، أتوقع غزارة تهديفية، لأن الفريقين يتميزان باللعب الهجومي.

وتابع: سنتعامل مع شباب الأهلي بذكاء، أتمنى أن تكون المباراة مرضية لطموحات الجماهير من حيث الأداء والنتيجة، ونحترم المنافس كونه من الفرق القوية.

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