84 من نخبة الخيول تتسابق في ألقاب «سوبر ساترداي» في «ميدان»

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه الأنظار في الرابعة عصر اليوم إلى مضمار ميدان العالمي، في موعد منتظر مع حفل «سوبر ساترداي» الذي يمثل بأشواطه السبعة بروفة مصغرة من حيث مسافة الأشواط والأرضيات التي تقام عليها، قبيل استحقاق اليوبيل الفضي، لـ«كأس دبي العالمي» في 27 الجاري في أغلى سباق خيل بالعام، والذي تبلغ جوائزه 26.6 مليون دولار.

واجتذب ختام موسم سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي» اليوم 84 من نخبة الخيول العالمية، وأعلاها تصنيفاً. ويتضمن الـ«سوبر ساترداي» الذي ترعاه «طيران الإمارات» بجوائز مالية تبلغ مليوناً و712 ألف دولار، سبع بطولات تحمل التصنيف الرفيع، بينها سباقان من المستوى الأعلى عالمياً «جروب 1»، عبر الشوطين السادس والخامس، ممثلين بالجولة الثالثة والختامية من «كأس آل مكتوم للتحدي» الذي يماثل من حيث المسافة البالغة 2000 متر والمضمار الرملي لشوط «كأس دبي العالمي» البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بجانب بطولة «جبل حتا» لمسافة 1800 متر عشبي، المعادلة لشوط «دبي ترف» في أمسية الكأس البالغ إجمالي جوائزها 4 ملايين دولار.

وتضم الأمسية بطولة واحدة ضمن الفئة الثانية مع الشوط الثاني «دبي مدينة الذهب»، وسباقات ضمن الفئة الثالثة، مع الثالث «مهب الشمال»، والرابع «برج نهار»، وصولاً إلى السابع «ند الشبا سبرينت»، وسباق «ليستد» كلاسيكي الافتتاحي «بطولة البستكية».

وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط السادس، الذي تبلغ جوائزه 390 ألف دولار، واجتذب 11 من نخبة جياد مسافة 2000 متر رملي. ويدخل دائرة المنافسة المهر «هايبوثيتيكال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، حيث قدم المهر البالغ من العمر أربع سنوات، موسماً مميزاً، مع انتصارين حققهما على مسافة الميل (1600 متر) في مضمار ميدان.

ويدفع المدرب العالمي سعيد بن سرور بجواد غودولفين «دبي ميراج» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، في ظهور أول للجواد على السباقات الرملية.

ومن أبرز المرشحين ممثل البحرين «سالوت ذا سولجر» بشعار «فيكتوريس للسباقات»، وإشراف المدرب فوزي ناس، الفائز الشهر الماضي بلقب الجولة الثانية من هذه البطولة. ومن أبرز الخيول المتنافسة في شوط «دبي مدينة الذهب» نجم غودولفين «والتون ستريت» بإشراف شارلي آبلبي، المرشح الأبرز للقب. بينما في شوط «مهب الشمال» يبرز «بريميير ستار» بشعار «آر أر أر للسباقات» وبإشراف المدرب دووغ واطسون. كما يبرز الجواد «إمبورتانت ميشين» المملوك للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي شوط «برج نهار» الرابع، يبرز الجواد «بلون باي ويند» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير. إلى جانب «نورث أميركا» لـ«رمضان قاديروف» وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

أما في سباق «البستكية» فيبرز ممثل أوروغواي «الباتريوتا» بشعار «إسطبلات لا بومي». كما يبرز الجواد «بنادول» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير.

صراع الأقوياء في شوط «جبل حتا»

يحفل الشوط الخامس «جبل حتا» بمشاركة 11 من نخبة الخيول، وتبلغ جوائز الشوط 260 ألف دولار، ويمتد على مسافة 1800 متر عشبي، ومن أبرز المنافسين، الجواد «السهيل» المملوك لغودولفين وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الفائز في مشاركته الأخيرة سبتمبر الماضي، وبأداء قوي على مضمار «نيوماركت» البريطاني.

كما تعوّل «غودولفين» لحصد لقب الشوط على الجواد «رويال مارين» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، الذي سبق له اختبار المضمار العشبي لـ«ميدان» فبراير الماضي، وإنما لمسافة أطول بلغت 2000 متر، في ظهور أول محلياً بعد تألقه في موسم السباقات البريطاني.

390

ألف دولار جوائز الشوط السادس الرئيس بمشاركة 11 من نخبة جياد مسافة 2000 متر رملي.

260

ألف دولار قيمة جوائز الشوط الخامس، ثاني الأشواط الرئيسة على مسافة 1800 متر عشبي.

- يبلغ إجمالي جوائز الأشواط السبعة مليوناً و712 ألف دولار، بينها شوطان رئيسان الخامس والسادس.

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