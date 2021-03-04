3 فرق تنشد انتزاع المركز الخامس في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تدخل فرق السلة في أندية الوصل والظفرة وبني ياس، في منافسة مباشرة على انتزاع المركز الخامس في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، حين تخوض اليوم بجانب الوحدة، الجولة الثالثة والختامية من الدور التكميلي الخاص بتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، في مباراتين تستضيفها صالة نادي الوصل بدبي، تستهل الأولى في الخامسة عصراً وتجمع الوحدة أمام الظفرة، وتتبع في السابعة مساءً بلقاء صاحب الضيافة الوصل أمام بني ياس.

وتبدو حظوظ الوصل الأوفر في انتزاع المركز الخامس، خصوصاً أن الفريق يدخل مباراته أمام بني ياس وهو في صدارة ترتيب الدور التكميلي بالعلامة الكاملة ورصيد أربع نقاط، حققها بالفوز في الجولتين الافتتاحيتين اللتين أقيمتا الشهر الماضي، على حساب الوحدة والظفرة بواقع «94-84» و«103-89» على التوالي.

وعلى الطرف الآخر، يتطلع بني ياس القادم من انتصار في الجولة الماضية على الوحدة بواقع «96-76»، إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، الكفيل له بخلط أوراق الدور التكميلي، خصوصاً أن فرصه في انتزاع المركز الخامس، مرهونة بقدرته بالفوز على الوصل بفارق أكثر من 11 نقطة.

وتبدو مهمة الظفرة أكثر صعوبة في انتزاع المركز الخامس، خصوصاً أنه مطالب بالفوز على الوحدة بفارق أكثر من 24 نقطة، وانتظار هدية من بني ياس في الفوز على الوصل بفارق أقل من 11 نقطة، الكفيل في جعل الفرق الثلاثة تتشارك الصدارة برصيد خمس نقاط، والاحتكام إلى فارق النقاط المسجلة في نتائج المواجهات المباشرة.

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