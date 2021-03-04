الهندي كابور سفيراً لدوري الإمارات لهواة الغولف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عين شيف كابور أحد لاعبي الغولف المحترفين الرائدين في الهند، سفيراً للعلامة التجارية لدوري الغولف الإماراتي الجديد للهواة (EAGL).

وقال بيان صحافي: «اللاعب المقيم في دبي والبالغ من العمر 39 عاماً، هو بطل ثلاث مرات في الجولة الآسيوية وكان الفائز بالمركز الصاعد لهذا العام في الجولة وفي عام 2005، كما فاز مرتين في جولة التحدي الأوروبية، بما في ذلك النهائي الكبير لجولة التحدي لعام 2013 الذي أقيم في دبي».

وقال كابور، الذي أصبح عضواً في نادي (إلس) في مدينة دبي الرياضية: «إنه لشرف كبير أن أكون مرتبطاً بمشروع فريد من نوعه مثل دوري الإمارات لهواة الغولف. لدي فهم ومعرفة لما هو مطلوب لإنجاح الدوري، وقمت بعمل مشابه للمحترفين، لقد رأيت الكثير من الأشياء الجيدة التي يخطط المنظمون للقيام بها».

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