بني ياس يكافئ مدربه الروماني إيسيلا بعقد لعامين إضافيين

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم تمديد عقد المدرب الروماني دانيال إيسيلا حتى عام 2023 لتقطع بذلك إدارة "السماوي" الطريق على الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه بعد نهاية العقد الذي يربطه مع الفريق والذي ينتهي الموسم الجاري.

وقالت النادي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء إن تجديد عقد المدرب يأتي بناء على ثقة النادي ومجلس الإدارة في المدرب الروماني بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم رفقة جهازه الفني.

وأحدث المدرب الروماني طفرة في نتائج الفريق إذ يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 36 نقطة بفارق 4 فقط عن الجزيرة المتصدر، فيما خرج بصعوبة من نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

من جانبه عبر المدرب عن سعادته بتجديد العقد مؤكداً رغبته الشديدة بأن يكون جزء من مشروع النادي الرياضي وأن السماوي أصبح بالفعل كعائلته منذ أول يوم له، وقال: "أريد البقاء لسنوات طويلة مع هذا الفريق الطموح الذي يتماشى مع تطلعاتي بالمنافسة على البطولات وتقديم مستويات رياضية مميزة".

وكان المدرب ايسيلا 49 عاماً قاد فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني بالإضافة إلى وصافة الدوري الروماني والتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي عمل المدرب مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21، كما عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي.

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