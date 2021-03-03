الكؤوس في 2021 «ملكية خاصة» لشباب الأهلي والنصر

المصدر: أحمد طارق ومحمد فاضل - دبي

تأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس الخليج العربي بعدما تغلب على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، على استاد راشد في دبي، في إياب نصف النهائي، ليلتقي «فرسان دبي» مع النصر الفائز على كلباء بركلات الترجيح، بالنهائي في 6 أبريل المقبل، في تكرار لمواجهة الفريقين بالنسخة الماضية التي تفوق خلالها «العميد» بهدفين مقابل هدف، كما أنه سيكون النهائي الثاني الذي يجمع الفريقين بالموسم الحالي، بعدما تأهل كل منهما إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بينما فاز شباب الأهلي بلقب السوبر لتصبح ألقاب الكؤوس في الموسم الحالي محصورة بين الفريقين.

وقدم شباب الأهلي مباراة قوية وأكد تفوقه على الوصل، بعدما فاز في الذهاب بهدفين دون رد. وسجل شباب الأهلي الهدف الأول من هجمة منظمة قادها الأوزبكي ماشاريبوف الذي لعب عرضية وقابلها الأرجنتيني كارتابيا برأسه في المرمى (11).

في المقابل دخل «الإمبراطور» أجواء اللقاء بعد 20 دقيقة وحصل على أكثر من ركلة حرة، بينما كانت أخطر فرصة من كرة وصلت إلى عبدالرحمن علي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية تصدى لها ببراعة ماجد ناصر وأخرجها إلى ركلة ركنية (24).

أما الشوط الثاني فشهد بداية قوية من شباب الأهلي، وحسم كارتابيا التأهل، عندما تلقى تمريرة جميلة من إدواردو وسددها بمهارة في المرمى (52)، وفي الدقيقة 63 أحرز خيسوس الثالث عندما لعب ماشاريبوف ركلة ركنية وقابلها خيسوس برأسه في المرمى، بينما حصل الوصل على ركلة جزاء أحرز منها ليما الهدف الأول (71)، وحصل علي سالمين على بطاقة حمراء (85) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي وتأهله إلى النهائي.

وفي المباراة الثانية حسم النصر تأهله بعد تفوقه على اتحاد كلباء بركلات الترجيح (7-6)، وبعد أن انتهت مباراة إياب نصف النهائي 2-1 لمصلحة النصر، ليتساوى الفريقان في نتيجة المباراتين، عقب فوز كلباء في الذهاب بالنتيجة نفسها.

وانطلقت المباراة بقوة من جانب كلباء من خلال هجمة للتوغولي مالابا، الذي توغل بالكرة داخل الجزاء، إلا أنه سدد كرته ضعيفة باتجاه حارس مرمى النصر أحمد شامبيه (9). وكان أول تهديد للنصر بعد تسديدة البرتغالي أنطونيو كارافاليو من خارج الجزاء أبعدها حارس كلباء جمال عبدالله (18). وجاء هدف النصر الأول من خلال ضربة حرة مباشرة نفذها ريان مينديز، والذي أكمل كرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة ضياء سبع، ليودعها مينديز داخل المرمى (39).

وعاد ضياء سبع وسجل الهدف الثاني بعد ضربة صاروخية يسارية من مسافة بعيدة (45).

وحصل كلباء على ضربة جزاء بعد إعثار الهولندي هينريكوست تصدى لها مالابا وسجل هدف التقليص (82)، وأضاع مارياني فرصة هدف التعادل بعد أن سدد كرته من ضربة حرة مباشرة إلى أحضان الحارس (85)، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1)، ويلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

وفي الركلات، سجل لمصلحة كلباء التوغولي مالابا، والهولندي هنريكوست، وسلطان عادل، وماجد راشد، وعمر الخديم، بينما أضاع السويسري مارياني، وفهد سبيل. في المقابل سجل للنصر البرتغالي توزيه، والفرنسي مينديز، والأرجنتيني تيغالي، ومحمود خميس، والبرازيلي ليما، ويعقوب حسن البلوشي، والبرازيلي أوليفيرا، وأضاع ضياء سبع من جانب النصر.

- شباب الأهلي والنصر تأهلا على حساب الوصل وكلباء.. وهذا ثاني نهائي بينهما، بعد كأس رئيس الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news