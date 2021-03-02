أحمد صالح: المراحل السنية في النصر استفادت من إلغاء الموسم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدير أكاديمية الكرة بنادي النصر، أحمد صالح، أن فرق المراحل السنية استفادت كثيراً من إلغاء مسابقات الموسم الحالي، بسبب إجراءات «كورونا»، مشيراً إلى أن النادي استعان بطاقم تدريب أوروبي، من أجل قيادة فرق المراحل السنية، بداية من 14 عاماً، وتم عمل برنامج شامل لتنمية المهارات الفردية للاعبين.

وقال أحمد صالح، لـ«الإمارات اليوم»: «حرص النادي على الاهتمام بفرق القطاع خلال هذه الفترة، فتم التعاقد مع مدربين من البرتغال وإسبانيا وكرواتيا، بغرض تنمية المهارات وتأسيس اللاعبين بشكل سليم، والتركيز على التوافق العضلي العصبي، حتى يتم إعدادهم بشكل يفيد الفريق الأول بالمستقبل، مع إجراء مباريات أسبوعية بين فرق 14 و15 سنة، و17 و18 سنة».

وأكد مدير الأكاديمية أحمد صالح: «لأول مرة، حضر الأسبوع الماضي مباراة فريقَيْ 17 و18 سنة، مساعد مدرب الفريق الأول الأرجنتيني دياز، وشاهد اللاعبين»، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث من قبل أثناء تولي المدرب الكرواتي كرونسلاف قيادة الفريق.

وأكد أحمد صالح أن الخطة الحالية للأكاديمية تهدف إلى تصعيد خمسة لاعبين مواطنين، ولاعبين مقيمين، إلى الفريق الأول في غضون ثلاث سنوات، على أن يصل العدد إلى ثمانية أو تسعة لاعبين، بعد أربع سنوات.

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