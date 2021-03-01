سيزار: أسعى إلى الفوز بلقب دوري الخليج العربي مع شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّد لاعب شباب الأهلي، البرازيلي يوري سيزار، أن انضمامه إلى «فرسان دبي» لا يعني عدم تفكيره في العودة مرة أخرى إلى فريقه السابق فلامينغو، بينما أبدى سعادته بالانضمام إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، موضحاً أنه يأمل أن يحقق مع الفريق لقب دوري الخليج العربي بالموسم الحالي.

وقال سيزار لصحيفة «إيستوي» البرازيلية: «إن شباب الأهلي يحتل المركز الخامس في لائحة ترتيب الدوري، ولكن الفريق يقدم مستويات جيدة في الفترة الماضية»، موضحاً: «رغم صعوبة موقف شباب الأهلي وابتعاده عن فرق صدارة لائحة ترتيب الدوري، ولكني أتمنى أن نحقق اللقب بالموسم الحالي، وعلينا أن نحقق الفوز في المباريات التي سنلعبها، وننتظر ماذا يمكن أن يحدث بالنسبة لنتائج الفرق التي تنافس على اللقب».

وأضاف: «بدأت أتأقلم بشكل تدريجي على الأجواء في الإمارات، ولقد شاركت لدقائق قليلة عقب وصولي مع شباب الأهلي أمام العين، في المباراة التي حققنا فيها الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ولا شك أنني أسعى إلى المشاركة بشكل أساسي في المرحلة المقبلة».

وعن موافقته على الانضمام إلى شباب الأهلي، قال: «أعتقد أن العرض المالي لفريق فلامينغو كان جيداً، وأسهم في ارتفاع إيرادات النادي بالموسم الحالي، إذ حصل النادي على ستة ملايين دولار».

وأشار إلى أنه سيعود مستقبلاً إلى فلامينغو، وقال: «فلامينغو دائماً ضمن حساباتي ورحيلي إلى شباب الأهلي في الوقت الحالي لا يعني أن علاقتي انتهت مع النادي، الذي أسعى إلى العودة له مجدداً في المستقبل».

وتحدث يوري سيزار عن أبرز ما جذب انتباهه في دوري الخليج العربي، وقال: «أبرز شيء جذبني في المباريات التي شاهدتها هو الارتفاع الكبير في عدد الأهداف التي يتم إحرازها في كل مباراة، والأداء الهجومي من معظم الأندية، وهو أمر يسعدني جداً ويتناسب بشكل عام مع اللاعبين البرازيليين».

ووفقاً لوسائل إعلام برازيلية، يمتد عقد سيزار مع شباب الأهلي حتى 2026، بينما وضع فلامينغو شرطاً في عقد اللاعب مع النادي الإماراتي ينص على حصوله على 20% من نسبة بيع سيزار مستقبلاً، وشارك اللاعب البرازيلي للمرة الأولى مع «فرسان دبي» أمام العين في دوري الخليج العربي عقب دخوله في الشوط الثاني، بينما لعب مع فريق تحت 21 سنة مباراتين أمام كل من العين والوحدة، وتألق أمام «العنابي» وأحرز أول أهدافه مع شباب الأهلي.

500 ألف دولار القيمة السوقية لسيزار

انضم يوري سيزار إلى شباب الأهلي قادماً من فلامينغو البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل ستة ملايين دولار (وفقاً للصحف البرازيلية)، إذ يعدّ اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من أبرز المواهب الشباب في فريق فلامينغو بالموسم الماضي، حيث انضم إلى فورتاليزا على سبيل الإعارة في 10 مارس الماضي، وشارك مع الفريق في 39 مباراة وأحرز خمسة أهداف، قبل أن يتم إنهاء عقده مع النادي بشكل رسمي في يناير الماضي، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب البرازيلي 500 ألف دولار، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

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