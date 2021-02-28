يوسف جابر: مباراة الجزيرة ستحدد حظوظ شباب الأهلي في المنافسة

المصدر: أحمد طارق - دبي

اعتبر لاعب شباب الأهلي يوسف جابر، مباراة الجزيرة المقبلة في الجولة 19 بدوري الخليج العربي، مصيرية في المنافسة على درع الدوري بالنسبة لـ«فرسان دبي». وكان شباب الأهلي قد حول تأخره أمام خورفكان، إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الوقت القاتل، أول من أمس، في ختام الجولة الـ18.

وقال جابر إن «مواجهة الجزيرة ستحدد حظوظ شباب الأهلي في المنافسة». ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بينما يتصدر الجزيرة برصيد 40 نقطة.

وأضاف جابر: «حققنا فوزاً مهماً أمام خورفكان، إذ إن المباراة كانت صعبة، وأثبت المنافس أنه لا يوجد فريق ضعيف، وفي الوقت الذي يسعى فيه شباب الأهلي إلى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، لعب خورفكان من أجل الفوز أيضاً بهدف البقاء».

وأضاف: «شباب الأهلي أكثر فريق يخوض مباريات في الفترة الماضية، وفي جميع المسابقات، وذلك الأمر يتطلب أن يمتك الفريق عدداً كبيراً من اللاعبين الجاهزين على مقاعد البدلاء».

وأشار إلى أهمية مواجهة الجزيرة في الجولة المقبلة، وقال: « يجب أن نقدّم كل ما لدينا في هذه المباراة المهمة، وأن نظهر بشكل جيد، بينما تركيز الفريق حالياً على مواجهة الوصل في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، وهي البطولة التي يسعى (فرسان دبي) لتحقيق لقبها».

وإلى جانب قمة الجزيرة وهي الأهم في الفترة المقبلة لشباب الأهلي، سيواجه أيضاً عجمان، قبل أن يخوض لقاء صعباً أمام الشارقة، وفي الجولة 21 يصطدم بفريق الظفرة، ثم يستقبل بعد ذلك فريق الفجيرة، على أن يواجه بعد ذلك في مباراة صعبة فريق بني ياس المميز هذا الموسم، ثم يعود للقاء الوصل في الديربي، قبل أن يختم الموسم في قمة أخرى وفي مباراة ديربي أيضاً أمام فريق النصر.

وقد يتأثر الفريق بشدة بضغط المباريات، خصوصاً بالنظر إلى مشاركة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

كايو: 15 نقطة لا تمنح خورفكان الأفضلية

قال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو إن «النسور» قدّم مباراة جيدة جداً أمام شباب الأهلي، رغم خسارة فريقه بأربعة أهداف لثلاثة، لافتاً إلى أن امتلاك خورفكان 15 نقطة في رصيده لا يمنحه أفضلية أمام الفرق التي تسعى إلى الابتعاد عن شبح الهبوط.

وأوضح في تصريحات صحافية: «خورفكان تمكن من العودة في المباراة رغم تأخره مرتين، وتقدمنا بالهدف الثالث ولكننا لم نحافظ على تقدمنا ودخل مرمانا هدفان في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ويجب أن نعمل على تحسين نتائجنا في الجولات المقبلة، لأن الفريق لا يمتلك أي أفضلية، وحظوظ جميع الأندية متساوية بشأن البقاء في الدوري».

• رفع شباب الأهلي بعد الفوز على خورفكان رصيده إلى 32 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الجزيرة المتصدر.

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