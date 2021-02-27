العنبري باق في تدريب الشارقة

المصدر: منصور السندي – الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن مدرب الفريق عبد العزيز العنبري باق في تدريب الفريق وأنه لاصحة لما يتم تداوله بشأن تقديمه لاستقالته، وذلك على خلفية خسارة الفريق أمام الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي وتراجعه إلى المركز الثاني بعدما كان الفريق متصدرا ترتيب فرق الدوري

وقال نادي الشارقة "ندعو الجميع لعدم الإلتفات للشائعات التي تُثار حول الفريق".

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