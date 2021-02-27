السنغالي ديوب يطارد هدفه الـ 100 في الدوري.. ويهدد آسامواه جيان

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أصبح مهاجم فريق الظفرة، السنغالي ماكيتي ديوب، على بعد ثلاثة أهداف فقط من الوصول إلى هدفه الـ100 في دوري الخليج العربي، الذي سيمكنه من تخطي لاعب الشارقة السابق، أندرسون برصيد 99 هدفاً، وأن يصبح في ضوء ذلك الهداف التاريخي رقم 12 في قائمة لايزال لاعب الوصل السابق، فهد خميس، يتصدرها بـ165 هدفاً.

وسجل السنغالي هدفين في مرمى العين أول من أمس خلال فوز الظفرة 2-1، ليصل إلى النقطة 20، التي عززت من حظوظه بصورة كبيرة للابتعاد عن دائرة خطر الهبوط، وجاء الهدفان على مدار الشوطين، ليرفع رصيده إلى 97 هدفاً، سجلها بقميصي الظفرة وشباب الأهلي، في 139 لقاء على 7 مواسم.

وسجل ديوب أفضل حصيلة في موسم 2013/‏‏‏‏‏2014، وهي الفترة الذهبية للاعب، إذ أحرز 22 هدفاً في 25 مباراة، لكنها لم تشفع له وقتها للفوز بلقب الهداف، إذ أنهى المسابقة في المركز الثالث خلف مهاجم العين، الغاني آسامواه جيان، الذي احتل المركز الأول بـ29 هدفاً.

ومع تبقي ثماني جولات على نهاية الدوري، فإن كل المؤشرات تصب في مصلحة المهاجم السنغالي لدخول المئوية، خصوصاً أن اللاعب لم يجد صعوبة في التأقلم سريعاً مع الفريق الذي عاد إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية، كما سبق أن عمل تحت قيادة المدرب السوري، محمد قويض.

من جانبه، أرجع مدرب الظفرة، السوري محمد قويض، السبب وراء الفوز على العين إلى اكتمال صفوفه بعودة جميع اللاعبين، بعد أن شهدت المباريات الماضية غياب عدد منهم، على غرار السنغالي ماكيتي ديوب، والمدافع المغربي عصام العدوة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «يجب أن يكون فوزنا فاتح شهية لحصد المزيد من النقاط، لتأمين موقعنا في المنطقة الدافئة، ومحاولة الوصول إلى ترتيب متقدم».

في جانب آخر، أظهر مدرب العين، البرتغالي بيدرو، غضبه، وقال في المؤتمر الصحافي: «لن أناقش ركلات الجزاء، لأن هذا ليس عملي، أكثر ما فجر عصبية اللاعبين، توقف اللعب كثيراً، فقد احتسب الحكم دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، رغم توقف اللعب أربع مرات».

سِجل الهدافين التاريخيين

فهد خميس (لاعب الوصل السابق) 165 هدفاً.

علي مبخوت (الجزيرة) 163.

تيغالي (الوحدة سابقاً والنصر) 157.

محمد عمر (العين والوصل سابقاً) 132.

عدنان الطلياني (الشعب سابقاً) 129.

عبدالعزيز محمد (الشارقة سابقاً) 127.

فابيو ليما (الوصل) 121.

أحمد عبدالله (العين سابقاً) 117.

يوسف عتيق (شباب الأهلي سابقاً) 117.

فيصل خليل (شباب الأهلي سابقاً) 114.

آسامواه جيان (العين وشباب الأهلي سابقاً) 101.

أندرسون (الشارقة سابقاً) 99.

ديوب (شباب الأهلي سابقاً، والظفرة) 97.

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