صحيفة برتغالية: إصابة ناكاجيما كسر في شظية القدم وتلف في الأربطة

المصدر: معاذ كمبال- العين

كشفت صحيفة «أوجوغو» البرتغالية بعض التفاصيل الخاصة بطبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب فريق بورتو البرتغالي، شويا ناكاجيما، المعار إلى العين حتى نهاية الموسم الحالي، وقالت الصحيفة المقربة من النادي البرتغالي إن «اللاعب سيغيب فترة طويلة عن الملاعب، بعد أن تعرض لكسر في شظية القدم، بالإضافة إلى تلف في الأربطة»، بينما لم يصدر عن نادي العين أي بيان توضيحي بخصوص تفاصيل الإصابة، باستثناء بيان أول أعلن فيه تعرض اللاعب للإصابة دون الخوض في التفاصيل أو مدة الغياب.

وظهر اللاعب بشكل مميز في مباراتين سابقتين أمام العين، قبل أن يصاب في التدريبات قبل أيام من لقاء الظفرة أمس.

وتعتبر الإصابة صدمة كبيرة لناديي بورتو والعين، إلى جانب منتخب اليابان. ونقل موقع «ديلي الياباني» عن مدرب منتخب اليابان مورياسو قوله، إنه يشعر بالصدمة بسبب الإصابة، ويتمنى أن يتعافى اللاعب سريعاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news