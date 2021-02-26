العين يبحث عن الفوز الأول في المشهد الأخير لدوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

يبحث فريق العين عن انتصارٍ أول في دوري كرة السلة الموسم الحالي، حين يواجه في السادسة عصر اليوم مضيفه الجزيرة، في لقاء يقام لحساب الدور التكميلي لتحديد المركزين التاسع والعاشر في البطولة.

وتقام على صالة بني ياس مباريات الجولة الثانية في الدور التكميلي الخاص بتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حين يلتقي في الخامسة عصراً الظفرة مع الوصل، ويتبع في السابعة والنصف بلقاء صاحب الضيافة بني ياس أمام جاره الوحدة.

ويتطلع العين إلى استثمار الفرصة الأخيرة في البطولة، وخطف انتصار يضمن له التخلي عن مركزه الأخير الذي رافقه طوال مراحل البطولة، فيما يبحث الجزيرة عن تجديد الانتصار على «الزعيم العيناوي»، بعد أن نجح «فخر أبوظبي» في الفوز ذهاباً وإياباً بالدور التمهيدي لبطولة الدوري الحالي بواقع «74-44» و«71-62» على التوالي.

وفي مواجهات ثانية جولات دوري تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، المقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويشهد مشاركة الفرق الأربعة التي لم يكتب لها النجاح في تخطي عقبة الدور ربع النهائي، يبحث الوصل والظفرة في لقائهما عن حسم مبكر للمركز الخامس، من دون الحاجة إلى انتظار نتائج مباراتيهما في الجولة الثالثة من هذا الدور التي تقام الخميس المقبل، خصوصاً أن كلا الفريقين فاز في الجولة الافتتاحية الثلاثاء الماضي، جاء للإمبراطور على حساب الوحدة «94-84»، ولـ«فارس الغربية» على بني ياس «72-68».

وعلى الطرف الآخر، يبحث فريقا الوحدة وبني ياس عن فرصتهما الأخيرة في المنافسة على مركز متقدم، وإحياء آمالهما بانتظار ما ستؤول إليه نتائج الجولة الثالثة.

مباريات اليوم

الجزيرة - العين 18:00

الظفرة - الوصل 17:00

بني ياس - الوحدة 19:30

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