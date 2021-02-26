الدنماركي فينجارد بطلاً لمرحلة «لا شيء مستحيل» في طواف الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أحرز، أمس، الدنماركي، جوناس فينجارد، درّاج فريق جامبو فيزما الهولندي، لقب المرحلة الخامسة من النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021، التي أقيمت بين الفجيرة وجبل جيس، وأقيمت بشعار «لا شيء مستحيل»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 170 كلم في أربع ساعات و19 دقيقة وثماني ثوانٍ، بعد صراع قوي، في مرحلة الصعود الأخيرة إلى قمة جبل جيس، مع أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم، المشاركين في النسخة الحالية، خصوصاً الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو دراج فريق أستانا، الذي انفرد عن الكوكبة وقاد السباق لمسافة طويلة، قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة.

وحلّ فينجارد في المركز الأول بفارق ثلاث ثوانٍ عن السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات الذي جاء ثانياً، والبريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس الذي حلّ ثالثاً.

انطلقت المرحلة من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بعد أن منح الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة، شارة البداية، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في اتجاه ساحل الفجيرة، مروراً بعدد من المعالم السياحية والتاريخية في هذه المنطقة.

واقترب بوجاتشر من لقب الطواف، بعد أن واصل تصدر الترتيب العام، وجاء ثانياً البريطاني ياتس، وثالثاً البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيبثال.

وتوج بطل المرحلة الخامسة، العواني، ومدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أحمد الحمادي. كما توّج العقيد عبدالله النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة، وسعيد اليماحي ممثل (أدنوك)، بوجاتشر بالقميص الأحمر، فيما توج عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لـ«مرجان»، وعلي النعيمي ممثل «اتصالات»، بوجاتشر بالقميص الأخضر. وتوج سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي، ومحمد القاسم المدير الإداري في «نخيل»، بوجاتشر بالقميص الأبيض، وتوج ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي، والكابتن طيار هاشم الهامشي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، توماس دي جندت بالقميص الأسود.

إشغالات الطرق والشوارع في مرحلة دبي اليوم

يبدأ الإشغال الجزئي للطريق من شارع «الخليج» وشارع «الكورنيش» من الساعة 12:30 ظهراً ويستمر حتى الساعة 12:55، ثم ينتقل الطواف إلى شارع «بني ياس» من الساعة 12:50، ويواصل إلى شارع «الشيخ راشد» ويكمل في شارع «الرباط»، ومنه إلى شارع «ند الحمر» وشارع «رأس الخور» في الساعة 1:15 ظهراً، ثم ينتقل الطواف إلى شارع «دبي - العين» وشارع «ميدان» وشارع «الحديقة» بجوار «حديقة الصفا»، وسيتم إشغال الطريق في هذه الشوارع من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:26.

-سيكون الإشغال الجزئي في شارع «الوصل» وشارع «الثنية» وشارع «جميرا» مروراً بـ«برج العرب» من الساعة 1:20 إلى الساعة 1:40، ويبدأ الإشغال الجزئي للطريق في شارع «الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» باتجاه «جبل علي» مروراً بـ«دبي هاربور» وفي الخلفية عجلة «عين دبي» الشهيرة، من الساعة 1:35 حتى الساعة 2:05، وسيتم الإشغال الجزئي في شوارع «جرن» و«السبخة» و«الخيل الأول» و«الورود 3» و«الأصايل» و«حصة»، مروراً بـ«مدينة دبي الرياضية» ووصولاً إلى شارع الشيخ «زايد بن حمدان» من الساعة 2:00 حتى الساعة 2:40.

-يبدأ الإشغال الجزئي في شارعَي «القدرة» و«سيح السلم» من الساعة 2:35 حتى الساعة 3:55، ثم يعود الطواف مرة أخرى من شارع «القدرة» إلى شارع «أم سقيم» ومنه إلى شارع «حصة»، ليكون الإشغال خلال الشوارع الثلاثة من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:20، وينتقل الطواف إلى المحطة النهائية في شارع «نخلة جميرا» مروراً بمنطقة «ذا بوينت» وصولاً إلى فندق «أتلانتس»، وسيكون الإشغال الجزئي في جزيرة النخلة من الساعة 4:15 حتى الساعة 4:35 مساء.

المرحلة السادسة تبرز معالم دبي اليوم

تشهد دبي، اليوم، إقامة المرحلة السادسة، ما قبل الأخيرة من الطواف، وتمتد على مسافة 168 كلم، وتمرّ بأبرز معالم دبي، حيث تنطلق من «جزر ديرة»، مروراً بأشهر المعالم السياحية في الإمارة إلى نقطة النهاية في نخلة جميرا.

وتشهد مجموعة من الطرق والشوارع التي يمر منها موكب الطواف إشغالات جزئية، تنتهي بمجرد انتقال الموكب من كل قطاع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news