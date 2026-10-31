غداً.. إغلاق 3 طرق رئيسية في دبي لمدة 6 ساعات ونصف وتمديد ساعات المترو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إغلاقاً مؤقتاً لـ 3 من الطرق الرئيسة، لمدة 6 ساعات ونصف، صباح غدٍ الأحد 1 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية 2026»، وذلك من الساعة الـ 3 فجراً حتى الـ9:30 صباحاً، داعية السائقين إلى استخدام 4 طرق بديلة لتفادي التأخيرات المرورية، فيما مددت ساعات تشغيل مترو دبي لتبدأ من الـ 3 فجراً وحتى 12 منتصف الليل، بما يتيح للمشاركين الوصول إلى موقع الفعالية والعودة بسهولة.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاقات المؤقتة ستشمل «شارع الشيخ زايد، في المقطع الممتد بين تقاطع المركز التجاري وجسر الصفا، وشارع المركز المالي السفلي، بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، إضافة إلى إغلاق اتجاه واحد من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد».

وحددت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، الطرق البديلة التي يمكن للسائقين استخدامها، وتشمل «شارع المركز المالي العلوي، وشارع قصر زعبيل، وشارع الوصل، وشارع الخيل» داعية إلى التخطيط للرحلات مسبقاً واتباع الإرشادات المرورية واللوحات التوجيهية خلال فترة الإغلاقات.

وفي إطار تسهيل تنقل المشاركين، أعلنت الهيئة تمديد ساعات تشغيل مترو دبي، غداً الأحد، لتبدأ الخدمة الساعة الـ 12 فجراً وتستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل، بما يتيح الوصول مبكراً إلى موقع التحدي والعودة بسهولة بعد انتهاء الفعالية.

ودعت مستخدمي المترو إلى التأكد من توافر رصيد كافٍ في بطاقة «نول»، بحد أدنى 30 درهماً لتغطية رحلتي الذهاب والعودة، كما أتاحت اصطحاب الدراجات الهوائية للمشاركة في التحدي.

وأكدت الهيئة على ضرورة احترام المساحة الشخصية للركاب الآخرين، وإفساح المجال للركاب للنزول قبل الصعود، وتجنب إعاقة الحركة على أرصفة المحطات وأمام أبواب القطارات.