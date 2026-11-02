41 ألفاً شاركوا في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»

احتشد 41836 من محبي ركوب الدرّاجات، صباح أمس، على شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي، للمشاركة في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، برعاية «دي بي ورلد»، أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدرّاجات في المنطقة، في مشهد جسّد حيوية دبي، وشغف مجتمعها بالرياضة.

وجاء الحدث ليدشّن برنامج الفعاليات الرئيسة للدورة الـ10 من «تحدي دبي للياقة»، جامعاً مشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

وتجلّت روح الترابط الأسري في مشاركة عائلات جمعت أجيالاً مختلفة من الأطفال والآباء والأجداد معاً، في مشهد عكس قِيَم «عام الأسرة» في دولة الإمارات.

ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الفعالية، دعماً لرؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وتحمل دورة هذا العام شعار «مستعد لتحدي 30×30؟»، الذي يدعو كل فرد إلى اختيار النشاط الذي يناسبه وممارسته لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «أصبح (تحدي دبي للدرّاجات الهوائية) من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينتظرها أهل دبي، وهو ما نلمسه في هذا الإقبال الكبير وحماس المشاركين، ونعتز باستمرار المبادرة في تشجيع الصغار والكبار، على اختلاف قدراتهم، على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «أصبحت (30×30) جزءاً من حياة دبي، بفضل حماس المشاركين، والتزامهم الذي شهدناه مجدداً أمس، ومع ما ينتظر الجمهور من فعاليات وأنشطة مجانية طوال الشهر، نتطلع إلى تشجيع المزيد من الناس على اختيار الرياضة التي تناسبهم، واكتساب عادات صحية تستمر معهم، والاستمتاع بما تقدمه مدينتنا من أنشطة وتجارب».

وامتد المسار العائلي لمسافة أربعة كيلومترات عبر وسط مدينة دبي، على طول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، حيث استمتع المشاركون برؤية برج خليفة ودبي أوبرا خلال الجولة. أما مسار شارع الشيخ زايد، فبلغ طوله 12 كيلومتراً، مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية، مع إطلالات على معالم المدينة.

وخصص المنظمون نقطة دخول لدعم مشاركة 53 من أصحاب الهمم، الذين استخدموا درّاجات تُدار باليد، ودرّاجات ثنائية المقاعد، وأخرى مجهزة لتناسب احتياجاتهم.