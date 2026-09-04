شرطة دبي تحجز 13.6 ألف دراجة كهربائية خلال 8 أشهر

حجزت شرطة دبي، منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس الماضي، 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية مخالفة.

وتَصدَّر شهر يونيو قائمة الأشهر، من حيث عدد الدراجات المحجوزة، بواقع 2602 دراجة، تلاه فبراير بواقع 2311 دراجة، ثم يناير بـ1979 دراجة، ومايو بـ1936 دراجة، ومارس بـ1593 دراجة، ويوليو بـ1348 دراجة، وأبريل بـ959 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحجوزة خلال أغسطس الجاري 929 دراجة كهربائية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن فرق حملة ضبط الدراجات النارية والكهربائية ستواصل رصد وضبط قائدي السكوترات المخالفين، لاسيما الذين يقودون عكس اتجاه السير، أو يستخدمون الأرصفة والأسواق التجارية والأزقة الضيقة، أو يعبرون الشوارع بصورة خطرة، إلى جانب الانتقال من شارع إلى آخر عبر الجزر الفاصلة بين اتجاهات الطريق، وقيادة السكوترات في الطرق والأماكن غير المخصصة لها، لما تشكله هذه السلوكيات من خطر مباشر على حياتهم وحياة الآخرين، وأكد ضرورة التزام قائدي الدراجات الكهربائية باشتراطات ووسائل السلامة، وفي مقدمتها ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات وسترة عاكسة، والتقيد بالإشارات الضوئية واللوحات المرورية وإرشادات رجال الشرطة، والتأكد من تزويد الدراجة بضوء أبيض وعاكس في المقدمة، وضوء أحمر وعاكس في الخلف، فضلاً عن صلاحية المكابح وسلامة الدراجة قبل استخدامها.

ودعا قائدي السكوترات إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والالتزام التام بالمسارات والسرعات المحددة ومتطلبات السلامة، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين ليس خياراً، وإنما مسؤولية أساسية تسهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة على طرق الإمارة.

وأكد أن الفرق المرورية الميدانية لن تتهاون في ضبط السلوكيات الخطرة التي يرتكبها بعض قائدي السكوترات، ومن أبرزها قيادتها على الطرق التي تزيد سرعتها المحددة على 60 كيلومتراً في الساعة، رغم تخصيص الجهات المعنية مسارات آمنة ومحددة لها في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن شرطة دبي تكثف حملاتها الضبطية والتوعوية، في المناطق التي تشهد انتشاراً لاستخدام السكوترات.