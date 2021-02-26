«نصر دياز» يرغب في العودة للمنافسة من بوابة حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف النصر نظيره حتا، عند الساعة 17:30 من مساء اليوم، على ملعبه باستاد آل مكتوم، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

ويبحث النصر، بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز، عن العودة للمنافسة على اللقب بعد الصعود إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، والفوز الكبير على الشارقة 3-صفر، فيما يطلب حتا الاقتراب خطوة من محاولة البقاء، إذ يدرك أن أي خسارة ستكلفه نهاية مشواره في البطولة.

وكان النصر نجح في العودة إلى الانتصارات بعد الفوز بثلاثية نظيفة على عجمان في الجولة الماضية، بينما خسر حتا في اللحظات الأخيرة أمام شباب الأهلي.

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