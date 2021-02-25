الأيرلندي سام بينيت بطل مرحلة «مسبار الأمل» في طواف الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - رأس الخيمة

توّج أمس درّاج فريق (ديكوينك كويك ستيب) البلجيكي، الأيرلندي سام بينيت، بلقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات، والتي أقيمت في إمارة رأس الخيمة، مروراً بأم القيوين. وانتزع بينيت لقب مرحلة «مسبار الأمل»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 204 كلم في أربع ساعات و51 دقيقة و51 ثانية، وسط منافسة قوية في الكيلومترات الأخيرة من أبرز الدرّاجين والفرق المحترفة المشاركين في النسخة الحالية، في مقدمتهم الهولندي ديفيد ديكر، دراج فريق جامبو فيزما، الذي حل ثانياً، ثم الأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي ثالثاً، بينما جاء رابعاً الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي، واحتل الإيطالي ماتيو موشيتي من فريق تريك سيجافريدو الأميركي المركز الخامس.

في جانب آخر، احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر، درّاج فريق الإمارات، بطل طواف فرنسا 2020، بصدارة الترتيب العام بزمن 12 ساعة و50 دقيقة و21 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 43 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس، دراج فريق اينيوس، فيما حل البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب ثالثاً، بفارق 1.03 دقيقة عن بوجاتشر، بينما حل رابعاً الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما.

وبهذا، احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام بنهاية المرحلة الرابعة التي أقيمت برعاية «أدنوك»، وكذلك بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، فيما خطف منه الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات، وانتزع توني جالوبين دراج فريق (أي جي 2 آر سيتروين) الفرنسي القميص الأسود لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي.

وشهد المرحلة الرابعة ومراسم التتويج، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وعضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبدالله البطران، والرئيس التنفيذي لشركة (مرجان) عبدالله راشد العبدولي، والمدير العام لساعات (بريتلينغ الشرق الأوسط) عايد عدوان، والعقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة، والمدير الإداري في (نخيل) محمد القاسم، ومدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، الكابتن طيار هاشم الهامشي، وممثل شركة (أدنوك) خالد المرزوقي، وممثل شركة اتصالات علي النعيمي، وممثل بلدية رأس الخيمة أحمد الأحمد.

ترتيب القمصان في الطواف

- القميص الأحمر (برعاية أدنوك): بوجاتشر.

- القميص الأخضر (برعاية اتصالات): ديفيد ديكير.

- القميص الأبيض (برعاية نخيل): بوجاتشر.

- القميص الأسود (برعاية طيران أبوظبي): توني جالوبين.

ترتيب المرحلة الرابعة

1- الأيرلندي سام بينيت (ديكوينك ستيب).

2- الهولندي ديفيد ديكر (جامبو فيزما).

3- الأسترالي كاليب إيوان (لوتو سودال).

4- الإيطالي إيليا فيفياني (كوفيديس).

مرحلة الفجيرة اليوم الأصعب بارتفاع 1491 متراً

تنطلق اليوم المرحلة الخامسة لمسافة 170 كلم، والتي تبدأ من إمارة الفجيرة وتشق طريقها شمالاً قبل أن تنتهي بصعود جبل جيس، بارتفاع 1491 متراً فوق مستوى سطح البحر، وتُعد من أصعب المراحل في الصعود في الطواف. ويدشن الدراجون السباق أمام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في اتجاه ساحل الفجيرة، مروراً بعدد من المعالم السياحية والتاريخية في المنطقة، بداية من شاطئ العقة وقلعة الفجيرة ومسجد البدية وقلعة البثنة وجبال الحجر، ثم يشق السباق طريقه نحو جبل جيس.

تحديد الإشغالات الجزئية لطرق دبي في المرحلة السادسة

تنطلق الساعة 12:00 ظهر غدٍ المرحلة السادسة من الطواف (مرحلة دبي) من جزر ديرة، عبوراً بأبرز الشوارع وأشهر المعالم السياحية في دبي لمسافة 165 كيلومتراً لتصل إلى نقطة النهائية في نخلة جميرا.

وأعلنت اللجنة الأمنية لتأمين طواف دبي، جاهزيتها الكاملة، وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الطواف، العقيد جمعة بن سويدان، في تصريح صحافي: «شرطة دبي أعدت خطة أمنية متكاملة، خاصة بتأمين فعاليات الطواف بكل مراحله انطلاقاً من نخلة ديرة إلى نخلة جميرا، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين».

وأشار إلى أن شرطة دبي عملت خلال الأيام الماضية على النزول الميداني، وإجراء مسح بالتعاون مع الشركاء لمختلف مسارات الطواف، مؤكداً أن «شرطة دبي ستعمل على توفير دوريات المراقبة والتأمين للمسارات، بعد وضع الخطة الأمنية المتكاملة».

وتم تحديد الإشغالات الجزئية للطرق والشوارع التي يمر منها الطواف على الشكل التالي:

* يبدأ الإشغال الجزئي للطريق من شارع الخليج وشارع الكورنيش الساعة 12:30 ظهراً، ويستمر حتى 12:55.

* ينتقل الطواف إلى شارع بني ياس الساعة 12:50، ويواصل إلى شارع الشيخ راشد، ويكمل في شارع الرباط، ومنه إلى شارع ند الحمر وشارع رأس الخور الساعة 1:15 ظهراً.

* يعبر الطواف إلى شارع دبي العين وشارع ميدان وشارع الحديقة بجوار حديقة الصفا، وسيتم إشغال الطريق في تلك الشوارع من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:26.

* سيكون الإشغال الجزئي في شارع الوصل وشارع الثنية وشارع جميرا، مروراً ببرج العرب من الساعة 1:20 إلى الساعة 1:40.

* يبدأ الإشغال الجزئي للطريق في شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باتجاه جبل علي مروراً بدبي هاربور، وفي الخلفية عجلة عين دبي الشهيرة من الساعة 1:35 حتى الساعة 2:05.

* سيتم الإشغال الجزئي في شوارع جرن السبخة، الخيل الأول، الورود 3، الأصايل وحصة، مروراً بمدينة دبي الرياضية ووصولاً إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان من الساعة 2:00 حتى الساعة 2:40.

* يبدأ الإشغال الجزئي في شارعي القدرة وسيح السلم من الساعة 2:35 حتى الساعة 3:55، ثم يعود الطواف مرة أخرى من شارع القدرة إلى شارع أم سقيم ومنه إلى شارع حصة، ليكون الإشغال خلال الشوارع الثلاثة من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:20.

* ينتقل الطواف إلى المحطة النهائية في شارع نخلة جميرا، مروراً بمنطقة ذا بوينت وصولاً إلى فندق أتلانتس، وسيكون الإشغال الجزئي في جزيرة النخلة من الساعة 4:15 حتى 4:35 مساء.

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