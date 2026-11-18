كشفت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن المرحلة السكنية الأولى من مشروع "بالم سبرينغز" بجوار "نخلة جبل علي" في جنوب دبي، ضمن مجمع سكني متكامل يمتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع ويستوعب نحو 50 ألف نسمة في 15 حياً سكنياً.

وتضم المرحلة الأولى فيلات "رانشو" المكونة من أربع وخمس غرف نوم والمتصلة بحدائق خاصة وساحات خارجية ومسابح، ومنازل تاون هاوس "أليسو" من ثلاث وأربع غرف نوم بحدائق خاصة وشوارع للمشاة تربطها بالحدائق والمرافق المجتمعية، وذلك عقب إعلان المخطط الرئيسي الشامل لمدرستين ومستشفى وستة مساجد ومرافق تجارية وترفيهية ومساحات عامة وخضراء تعزز جودة الحياة.

ويتوسط المشروع منتزه "كانيون بارك" بممراته المائية وحدائقه الحسية ومساحاته الخضراء، مع أكثر من 35 كيلومترا لمسارات المشي والجري والدراجات، إضافة إلى النادي الريفي "ثاوزند بالمز" بمسبحه الشاطئي ومطاعمه ومركز الاستجمام، ونادي "سيلفر سبير" للتنس بملاعبه ومرافقه البدنية ومسابحه.

وحصل المشروع على الاعتماد الأولي لشهادة "LEED" البلاتينية للمجمعات السكنية لاعتماده معايير مناخية تعزز كفاءة الطاقة والأداء البيئي، إلى جانب موقعه الذي يتيح سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد ومطار آل مكتوم الدولي والمناطق الحيوية ومشروعات التطوير المستقبلية بجنوب دبي.