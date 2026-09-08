جسر

اقترح قرّاء تنفيذ جسر مشاة مكيّف يربط محطة المترو في منطقة الخليج التجاري بدبي، والواقعة على التقاطع الرئيس لمجموعات المكاتب والمباني التجارية في المنطقة، بحيث يسهم في تسهيل تنقل الموظفين والسكان، والحد من الازدحام أمام ممرات المشاة بالقرب من الإشارات الضوئية.

درّاجات

شكا سكان في مدينة دبا الفجيرة، خصوصاً منطقة النهضة والأحياء السكنية المحيطة بها، من انتشار درّاجات نارية غير مرخصة يقودها بعض صغار السن والعمال بصورة عشوائية ومتهورة، ما يُشكّل خطراً على مستخدمي الطريق، ومصدر إزعاج للأهالي، وأشاروا إلى أن هناك أشخاصاً يقودون الدرّاجات بسرعات عالية داخل الأحياء، فضلاً عن الأصوات المرتفعة الصادرة عنها، خصوصاً خلال ساعات المساء، ما يعرّض الأطفال وكبار السن للخطر، ويربك حركة المركبات.

وناشدوا بتكثيف الدوريات والحملات الرقابية، والتحقق من تراخيص الدرّاجات واستيفائها اشتراطات السلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، للحد من الظاهرة، والحفاظ على سلامة السكان وهدوء الأحياء السكنية.

مشاة

دعا سكان بمنطقة المجاز في الشارقة، بالقرب من الحديقة، الجهات المختصة إلى توفير معابر مشاة آمنة تخدم سكان أبراج «تايغر»، مشيرين إلى أن المنطقة أصبحت محاطة بشوارع تشهد حركة مرورية كثيفة، في ظل عدم وجود معابر مخصصة للمشاة، وأوضحوا أن طلبة كثيرين يضطرون يومياً إلى عبور الشوارع للوصول إلى حافلاتهم المدرسية، ما يعرّض سلامتهم للخطر، خصوصاً خلال ساعات الذروة، واقترحوا دراسة الموقع، وتوفير معابر مشاة آمنة تربط التجمع السكني بالمناطق المقابلة، حفاظاً على سلامة الطلبة والسكان.