وفاة سائق دراجة نارية اصطدم بشاحنة متوقفة على شارع الفجيرة ـ خورفكان

توفي قائد دراجة نارية، آسيوي الجنسية، إثر اصطدام دراجته التابعة لاحدى شركات توصيل الطعام بشاحنة متوقفة في أحد مسارات شارع الفجيرة ـ خورفكان، عند منطقة فوز.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، لـ"الإمارات اليوم" إن الحادث وقع عند الساعة الثامنة وخمس دقائق، اليوم، وأسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية.

وأضاف الظنحاني أن: "الفرق الشرطية والإسعافية انتقلت لموقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى الشيخ خليفة بالفجيرة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه".

وأكد الظنحاني ضرورة توخي السائقين أعلى درجات الحيطة والانتباه أثناء القيادة، ومراقبة الطريق بصورة مستمرة، خصوصاً في ظل حركة الشاحنات على مختلف طرق الإمارة، وتوقف بعضها أحياناً لفترات طويلة على جوانب الطرق أو في المواقع القريبة من مسارات المركبات، ما يستدعي مضاعفة التركيز وتوقع المخاطر المحتملة والتعامل معها في الوقت المناسب.

كما دعا السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وتخفيف السرعة عند الاقتراب من الشاحنات والمركبات المتوقفة، وترك مسافة أمان كافية تتيح لهم التوقف الآمن أو تغيير مسار المركبة عند ظهور أي عائق مفاجئ، مع التأكد من خلو المسار قبل التجاوز، وعدم الانتقال بصورة مفاجئة بين المسارات.

وشدد الظنحاني على خطورة الانشغال بالهاتف المتحرك أو أي أمر آخر يصرف انتباه السائق عن الطريق، مؤكداً أن لحظات قليلة من عدم التركيز قد تقلل زمن الاستجابة، وتؤدي إلى حوادث جسيمة، لا سيما على الطرق التي تشهد حركة مكثفة للشاحنات والمركبات الثقيلة.

وأشار إلى أهمية التقيّد باللوحات الإرشادية والتحذيرية، ومراعاة ظروف الطريق وكثافة الحركة المرورية، وعدم الاكتفاء بالسرعة القانونية إذا كانت حالة الطريق تتطلب سرعة أقل، مؤكداً أن القيادة الوقائية والانتباه المستمر وترك مسافة الأمان تمثل عناصر أساسية لحماية مستخدمي الطريق والحد من الحوادث وما ينجم عنها من خسائر بشرية.