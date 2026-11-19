كشفت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، عن المرحلة السكنية الأولى من مشروع «بالم سبرينغز» بجوار «نخلة جبل علي» ضمن ممر النمو في جنوب دبي، وتضم مجموعة فلل «رانشو» بأربع وخمس غرف نوم، ومجموعة منازل «تاون هاوس» بثلاث وأربع غرف نوم.

وتأتي المرحلة الأولى عقب الإعلان عن المخطط الرئيس للمشروع الذي يمتد على مساحة 3.8 ملايين متر مربع بجوار «نخلة جبل علي».

وأفادت «نخيل»، في بيان، بأنه من المخطط أن يستوعب هذا المجمع السكني نحو 50 ألف نسمة موزعين على 15 حياً، وسيجمع بين الوحدات السكنية، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والحدائق، والمرافق الترفيهية.

وستضم فلل «رانشو» مساحات للمعيشة تفتح على حدائق خاصة وساحات رحبة ومسابح، بينما ستحتوي منازل «تاون هاوس» (أليسو) على حدائق خاصة، وشوارع مخصصة للمشاة تربط المنازل بالحدائق العامة القريبة.

وسيشكل منتزه «كانيون بارك» قلب المجمع، حيث سيضم ممرات مائية، وحدائق، ومساحات خضراء مترابطة، كما يتضمن المخطط أكثر من 35 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات، والتي ستربط الأحياء السكنية بالحدائق والوجهات المجتمعية، وتشمل المرافق الترفيهية المخطط لها في المجمع، النادي الريفي «ثاوزند بالمز»، الذي يضم مسبحاً شاطئياً ومركزاً للراحة ومطاعم، إضافة إلى نادي «سيلفر سبير» للتنس، ومرافق للياقة البدنية ومسابح، كما يتضمن المخطط الرئيس الشامل إنشاء مدرستين، ومستشفى، وستة مساجد، ومتاجر.

وحصل مشروع «بالم سبرينغز» على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للمجمّعات السكنية، كما يتميز تصميم بنيته التحتية ومساحاته الخضراء بمراعاة الظروف المناخية، لدعم كفاءة استهلاك الطاقة والأداء البيئي.