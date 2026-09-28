سلوكيات

شكا قراء سلوك بعض عمال توصيل الطلبات أثناء المرور في الشوارع الجانبية، إذ يعمد قائدو دراجات نارية إلى الوقوف عن يمين المركبات ويسارها عند إشارات «قف» أو نقاط التقاطع، بهدف تجاوزها سريعاً، بينما يستخدمون الأبواق بشكل متكرر للضغط على سائقي المركبات ودفعهم إلى العبور قبل التأكد من خلو الطريق. وأكد السائقون أن هذا السلوك يسبب إرباكاً وضغطاً، وقد يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً في التقاطعات والشوارع الضيقة، مطالبين سائقي الدراجات النارية بالالتزام بقواعد المرور وترك مسافة آمنة، وعدم استخدام الأبواق بصورة مزعجة للضغط على الآخرين.

محور

اقترح سائقون على الجهات المعنية زيادة امتداد المحور المروري الجديد داخل الشارقة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمحور، ويضمن انسيابية الحركة المرورية بين دبي والشارقة. وأعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي تقليص عدد المسارات عند دخول الطريق إلى الشارقة إلى زيادة الازدحامات المرورية، خصوصاً خلال ساعات الذروة، وتكرار المشكلات التي تشهدها بعض الطرق الرابطة بين الإمارتين. وأكدوا أن اعتماد ستة مسارات في كل اتجاه منذ مرحلة التخطيط والتنفيذ، يضمن استمرارية كفاءة المحور وقدرته على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد المركبات.

شاحنات

قال مرتادون لشارع الإمارات إنهم يعانون تطاير الأتربة والرمال والحصى من بعض الشاحنات المحملة بحمولات تفوق حيز الشاحنة المسموح به، ودون تغطيتها بغطاء يمنع التطاير، مشيرين إلى أن بعضهم يغطي جزءاً ويترك الآخر مكشوفاً، وهذا يسبب التطاير جراء سير الشاحنات على الطريق بسرعات عالية وهبوب الرياح.