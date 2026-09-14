حافلات

اقترح قرّاء قيام الجهات المعنية بدراسة آليات تسهم في تعزيز استخدام النقل المدرسي، وتنظيم حركة المركبات أمام المدارس، مؤكدين أن زيادة الاعتماد على الحافلات المدرسية ستسهم في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وأوضحوا أن أعداداً كبيرة من المركبات الخاصة تدخل الشوارع المحيطة بالمدارس يومياً لتوصيل الطلبة وتسلمهم، ما يتسبب في ازدحامات مرورية تؤثر في انسيابية الحركة، وتؤخر الموظفين وبقية مستخدمي الطريق.

توصيل

شكا سكان بمنطقة التعاون في الشارقة، بالقرب من مواقف أبراج بن حم ومشروع إنشاء أحد المساجد، من الوقوف العشوائي لدرّاجات توصيل تابعة لإحدى الشركات داخل المواقف المخصصة للمركبات، ما يؤدي إلى إشغال عدد من المواقف، وتحرك الدرّاجات بين السيارات بصورة غير منظمة، وأشاروا إلى أن خروج بعض سائقي الدرّاجات بشكل مفاجئ من بين المركبات المتوقفة، قد يتسبب في وقوع حوادث أو إلحاق خدوش وأضرار بالمركبات، خصوصاً أن المنطقة تشهد كثافة سكانية وحركة مرورية ملحوظة، واقترحوا التنسيق مع شركات التوصيل لتخصيص مواقع مناسبة ومنظمة لوقوف الدرّاجات، بما يحافظ على انسيابية الحركة وسلامة المركبات ومستخدمي المواقف.

مركبات

لاحظ سائقون أن المركبات ذاتية القيادة، التي بدأت تسير في شوارع دبي، تثير فضول بعض سائقي المركبات، الذين يحاولون تصويرها والاقتراب منها أثناء سيرها، مشيرين إلى أن ذلك قد يشتت الانتباه، كما أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يُعدّ مخالفة مرورية، وناشدوا بضرورة تحلي من يقومون بتصوير تلك السيارات الذاتية بروح المسؤولية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.