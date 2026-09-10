عرقلة

شكا سكان ومستخدمو الطريق الرابط بين الفجيرة وخورفكان، الازدحام المروري الناتج عن حركة الشاحنات في الاتجاهين، خصوصاً في منطقتَي قراط ومربح، مشيرين إلى عدم التزام بعض سائقي الشاحنات بالمسارات والطرق المخصصة لهم، وأوضحوا أن بعض الشاحنات تستخدم شوارع الخدمة والطرق الداخلية لاختصار الطريق أو للتوقف والاستراحة، ما يتسبب في عرقلة حركة السكان ويُشكل خطراً على مستخدمي الطريق، لافتين إلى وقوع حوادث مرورية سابقة تسببت في خسائر مادية، وناشدوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على حركة الشاحنات، وإلزام سائقيها بالمسارات المخصصة، ومنع دخولها إلى شوارع الخدمة والطرق الداخلية، حفاظاً على سلامة السكان ومستخدمي الطريق.

مياه

اقترح قراء في مختلف إمارات الدولة إلزام الشركات العاملة في توصيل مياه الشرب باستخدام مركبات مغلقة ومجهزة بوسائل تبريد مناسبة، بدلاً من نقل عبوات المياه في مركبات عادية مكشوفة، ما يعرّضها لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً خلال فصل الصيف، وأكدوا أهمية توفير ظروف نقل وتخزين ملائمة تحافظ على سلامة المياه وجودتها، داعين إلى تشديد الرقابة على مركبات التوصيل والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة حفاظاً على صحة المستهلكين.

مخرج

قال سائقون إن المَخرج المؤدي إلى شارع الخيل على شارع أم سقيم في دبي، يشهد ازدحاماً مرورياً ملحوظاً خلال ساعات الذروة، نتيجة عدم التزام الكثير من المركبات بخطوط السير المحددة والتجاوز، ما يؤدي إلى إبطاء حركة المرور وعرقلة انسياب المركبات، مقترحين تشديد الرقابة على المخرج، وتغريم المخالفين الذين يتسببون في الازدحام.

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