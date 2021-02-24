6 محاضرين دوليين من 3 قارات: لا ضربة جزاء لبني ياس أمام شباب الأهلي

المصدر: منصور السندي - دبي

أكدت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، ممثلة في مدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني للجنة، الحكم الدولي السابق خالد الدوخي، خلال جلسة إحاطة إعلامية اليوم مع وسائل الإعلام، والتي عقدت بمقر الاتحاد في دبي، صحة القرارات التحكيمية التي اتخذها طاقم التحكيم بقيادة حمد علي يوسف في لقاء بني ياس وشباب الأهلي بنصف نهائي كأس رئيس الدولة الاثنين الماضي، وشهدت فوز "فرسان دبي" 1-0 وتأهله للمباراة النهائية.

وقالت اللجنة إنها استعانت بستة محاضرين دوليين من ثلاث قارات مختلفة من أوروبا وافريقيا وآسيا، تم إرسال الحالات المثيرة للجدل في المباراة، لكل منهم بشكل منفرد واجمعوا كلهم على على أنه لا وجود لركلة جزاء لصالح بني ياس، كون المسك لم يؤثر على الحالة.

وتمثلت الحالات التي أثارت جدلا واسعا في الساعات الماضية، حالة طرد لاعب بني ياس جواو فيكتور"55" لحصوله على الإنذار الثاني بسبب استخدامه القوة الزائدة بجانب الطرد المباشر للاعب بني ياس خميس الحمادي"89"، فضلا عن إلغاء هدف لبني ياس سجله سهيل النوبي"34"، إضافة إلى عدم احتساب ركلة لبني ياس بداعي تعرض خمينيز للعرقلة والمسك من الخلف داخل منطقة الجزاء.

وقال الطريفي خلال الإحاطة الإعلامية: بالنسبة للهدف الملغي لبني ياس فإن الكاميرات وتقنية الفيديو أظهرت وجود حالة تسلل على لاعبه، الذي كان متقدما على آخر مدافع لشباب الأهلي بفارق 6 ملم، لذلك كان قرار الحكم صحيحا". وأضاف: بالنسبة لطرد اللاعب جواو فيكتور، لحصوله على إنذارين، فقد كانت هناك حالة قبل الإنذار الثاني كانت تستدعي طرده بالبطاقة الحمراء، وبالنهاية القرار صحيح".

وتابع الطريفي: قرار طرد خميس الحمادي المباشر بالبطاقة الحمراء كان صحيحا لاستخدامه القوة الزائدة مع المنافس". وأكد الطريفي وخالد الدوخي خلال استعراضهما للحالات التحكيمية التي صاحبت المباراة وعرضها بالفيديو، أنه بالنسبة لعدم احتساب ركلة جزاء لبني ياس، على أثر سقوط خمينيز داخل داخل منطقة الجزاء، فإن قرار الحكم كان صحيحا نظرا لكون المسك الذي تعرض له اللاعب لم يؤثر على الحالة.

وشدد الطريفي على أن الأخطاء التحكيمية جزء رئيس في كرة القدم، ولايتوقع أحد أن تنتهي، مؤكدا أنه يجب تقبل اللعبة باخطائها، لافتا إلى أن الحكم يطبق ما تعلمه خلال الدورات التحكيمية. وأكد أن الكل كان يتساءل بشأن الوقت الذي يستغرقه الحكم الفيديو، مشيرا إلى أن التحقق من صحة الحالة من عدمها أهم من الوقت. وأكمل الطريفي: السر في العامل المشترك بين طرد اثنين من لاعبي بني ياس أنهم كانوا يستهدفون لاعب شباب الأهلي كارتابيا للحد من خطورته، وأن دور الحكم هو حماية اللاعبين".

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