الجابري: يجب إعادة مباراة بني ياس وشباب الأهلي.. ما حدث قمة المهزلة

المصدر: أحمد طارق- دبي

طالب عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم أحمد الجابري، بإعادة مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، التي خسرها بهدف دون رد، موضحاً أن بني ياس تعرض لظلم كبير من حكم المباراة حمد علي يوسف.

وقال الجابري تصريحات صحافية، إنه: "مع كامل احترامي لفريق شباب الأهلي، ولكنه لم يحقق الفوز على بني ياس، وحكم المباراة أفسد العمل الذي قامت به إدارة "السماوي" منذ بداية الموسم، لتجهيز الفريق الذي يشاهده الجميع بالمستوى الذي ظهر به".

وتحدث عن إمكانية رفع مذكرة احتجاج ضد الحكم، وقال: "الوصل رفع مذكرة احتجاج في السابق، ولم يتم الرد عليه حتى الآن، لذلك ما الفائدة أن نتقدم باحتجاج من دون أن يكون هناك نتيجة إيجابية له"، مضيفاً: "يجب أن يتم فرض عقوبة على الحكم وليس فقط خصم مبلغ مالي من مكافأة إدارة المباراة، وصراحة حرام هذا الحكم يدير مباريات في الدرجة الثانية عقب الإجحاف الذي قام به ضد فريق بني ياس، إذ أن ما حدث في المباراة هو قمة المهزلة".

وتابع: "أتوجه بالسؤال إلى رئيس لجنة الحكام علي حمد، وهو لماذا لم يستعين الحكم بتقنية الفيديو في الحالات المخصصة لبني ياس، ورغم إيقاف اللعب لفترة تصل إلى خمس دقائق عندما أحرز الفريق هدفاً في الشوط الأول، ولكن الحكم لم يراجع "الفار" بنفسه وتم إلغاء هدف صحيح، والأمر نفسه تكرر بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لبني ياس في الشوط الثاني".

وأوضح: "في الوقت الذي بدأ بني ياس فيه بتنظيم صفوفه والضغط على شباب الأهلي قام الحكم بطرد اللاعب خميس الحمادي، وهو طرد صحيح، ولكن القرارات من جانبه كانت في اتجاه واحد فقط ضد بني ياس".

وزاد بقوله: "أعتقد أن الرسالة وصلت لنا من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ولجنة الحكام، وشاهدنا ما حدث بالنسبة إلى الشاشات المخصصة لجمهور بني ياس التي تم غلقها بينما تم فتح شاشات جمهور شباب الأهلي فقط".



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