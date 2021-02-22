كأس رئيس الدولة 44.. معلومات مهمة للجمهور

المصدر: منصور السندي-دبي.



تقام مساء اليوم الإثنين مباراتي الدور نصف النهائي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ يلتقي شباب الأهلي مع بني ياس عند الساعة 17:30 على استاد نادي الشارقة فيما يستضيف استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي مباراة الشارقة مع النصر عند الساعة 20:30.

وتعتبر البطولة الحالية هي النسخة رقم 44، إذ إنطلقت النسخة الأولى في موسم 74-75 وفاز بها شباب الأهلي ولم تستكمل البطولة في ثلاثة مواسم هي 1975-1976 و1977-1978 و2019-2020.

وسيتأهل الفريقان الفائزان في مباراتي اليوم بشكل مباشر إلى المباراة النهائية.

ووفقا لنص المادة "24" من لائحة البطولة للموسم الرياضي 2020-2021 فإنه حال إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يمنح الفريقان ثلاثون دقيقة بالتساوي على شوطين متساويين وفي حال إستمرار التعادل تطبق قاعدة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء وتطبق هذه القاعدة في الأدوار (16 و8 و4) فيما تحسم المباراة النهائية في حال إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بركلات الجزاء الترجيحية مباشرة دون اللجواء إلى الأشواط الإضافية.

وتعد كأس رئيس الدولة من أهم البطولات في كرة القدم في دولة الإمارات نظرا للقيمة المعنوية التي تحملها وتسعى من خلالها جميع الفرق للفوز بلقبها باعتبارها إنجازا تاريخيا.

ويعد فريق شباب الأهلي من أبرز الأندية الفائزة باللقب بعدما حصل عليه 9 مرات في تاريخه يليه الشارقة بـ 8 مرات.

وكان الشارقة حتى وقت قريب يلقّب بـ"ملك الكأس" كونه الأكثر فوزا باللقب قبل أن يتفوق عليه شباب الأهلي بكسر الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة.

وفي حال فوزه بلقب النسخة الحالية فإن فريق الشارقة سيتساوى مع شباب الأهلي في عدد مرات حصد البطولة.

ويبحث فريق بني ياس عن لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز به للمرة الأولى في موسم 1991 -1992 فيما سبق للنصر الفوز بلقب البطولة 4 مرات كان آخرها في 2015.

ويدير مباراة الشارقة والنصر الحكم الدولي يحيى الملا فيما يقود مباراة شباب الأهلي وبني ياس الحكم حمد علي يوسف.



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